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Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд
Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд - 26.09.2024, ПРАЙМ
Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд
В условиях, когда "благодаря" введению макропруденциальных лимитов все меньшему количеству людей, у которых есть задолженность, можно выдать кредитные продукты, | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T02:02+0300
2024-09-26T02:02+0300
кредитка
кредитные карты
лимит по кредитным картам
банки
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В условиях, когда "благодаря" введению макропруденциальных лимитов все меньшему количеству людей, у которых есть задолженность, можно выдать кредитные продукты, банки все больше обращают внимание на тех, у кого нет никакой задолженности и есть хоть какой-то доход. Об этом рассказал агентству “Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТаких неохваченных "сегментов" становится все меньше. "И они "подпитываются", с одной стороны, взрослением вчерашних школьников, которые становятся студентами, а с другой стороны - ростом социальных выплат", - отмечает эксперт.К тому же, карты, которые берут из-за обещания значительных кешбэков и коммуникаций по типу "возьмите карту на непредвиденные расходы", даже если кредитки и не используются, приносят доход в виде комиссий за обслуживание.И если эти комиссии не оплачивать, они становятся просроченной задолженностью, на которую будут начисляться проценты и штрафы, а заодно - зиять "красный свет" в кредитной истории.Вместе с тем, по словам Мехтиева, профессиональные кредиторы не выдают кредитные продукты "всем подряд". Это удобная мифология, подтверждаемая теми самыми исключениями, которые лишь подтверждают проверенную истину - "заработок не в том, чтобы выдать, а в том, чтобы потом собрать", объясняет финансист.Выход только один - четкое планирование целей и понимание того, какие финансовые инструменты позволят достичь их без ущерба благосостоянию , а какие - лишь "избыточный вес", создающий значительные проблемы, заключил Эльман Мехтиев.
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кредитка, кредитные карты, лимит по кредитным картам, банки
кредитка, кредитные карты, лимит по кредитным картам, Банки
02:02 26.09.2024
 
Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд

Эксперт Мехтиев: банки раздают кредитки всем, у кого нет долгов и есть доход

%Кредитные карты
%Кредитные карты
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В условиях, когда "благодаря" введению макропруденциальных лимитов все меньшему количеству людей, у которых есть задолженность, можно выдать кредитные продукты, банки все больше обращают внимание на тех, у кого нет никакой задолженности и есть хоть какой-то доход. Об этом рассказал агентству “Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
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Таких неохваченных "сегментов" становится все меньше. "И они "подпитываются", с одной стороны, взрослением вчерашних школьников, которые становятся студентами, а с другой стороны - ростом социальных выплат", - отмечает эксперт.
К тому же, карты, которые берут из-за обещания значительных кешбэков и коммуникаций по типу "возьмите карту на непредвиденные расходы", даже если кредитки и не используются, приносят доход в виде комиссий за обслуживание.
И если эти комиссии не оплачивать, они становятся просроченной задолженностью, на которую будут начисляться проценты и штрафы, а заодно - зиять "красный свет" в кредитной истории.
Вместе с тем, по словам Мехтиева, профессиональные кредиторы не выдают кредитные продукты "всем подряд". Это удобная мифология, подтверждаемая теми самыми исключениями, которые лишь подтверждают проверенную истину - "заработок не в том, чтобы выдать, а в том, чтобы потом собрать", объясняет финансист.
Выход только один - четкое планирование целей и понимание того, какие финансовые инструменты позволят достичь их без ущерба благосостоянию , а какие - лишь "избыточный вес", создающий значительные проблемы, заключил Эльман Мехтиев.
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