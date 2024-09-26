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Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд

Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд - 26.09.2024, ПРАЙМ

Остатки сладки. Почему банки раздают кредитки всем подряд

В условиях, когда "благодаря" введению макропруденциальных лимитов все меньшему количеству людей, у которых есть задолженность, можно выдать кредитные продукты, | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T02:02+0300

2024-09-26T02:02+0300

2024-09-26T02:02+0300

кредитка

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В условиях, когда "благодаря" введению макропруденциальных лимитов все меньшему количеству людей, у которых есть задолженность, можно выдать кредитные продукты, банки все больше обращают внимание на тех, у кого нет никакой задолженности и есть хоть какой-то доход. Об этом рассказал агентству “Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТаких неохваченных "сегментов" становится все меньше. "И они "подпитываются", с одной стороны, взрослением вчерашних школьников, которые становятся студентами, а с другой стороны - ростом социальных выплат", - отмечает эксперт.К тому же, карты, которые берут из-за обещания значительных кешбэков и коммуникаций по типу "возьмите карту на непредвиденные расходы", даже если кредитки и не используются, приносят доход в виде комиссий за обслуживание.И если эти комиссии не оплачивать, они становятся просроченной задолженностью, на которую будут начисляться проценты и штрафы, а заодно - зиять "красный свет" в кредитной истории.Вместе с тем, по словам Мехтиева, профессиональные кредиторы не выдают кредитные продукты "всем подряд". Это удобная мифология, подтверждаемая теми самыми исключениями, которые лишь подтверждают проверенную истину - "заработок не в том, чтобы выдать, а в том, чтобы потом собрать", объясняет финансист.Выход только один - четкое планирование целей и понимание того, какие финансовые инструменты позволят достичь их без ущерба благосостоянию , а какие - лишь "избыточный вес", создающий значительные проблемы, заключил Эльман Мехтиев.

https://1prime.ru/20240725/kreditki-850415607.html

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