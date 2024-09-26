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Вывод новостроек в продажу в мегаполисах значительно сократился

Вывод новостроек в продажу в мегаполисах значительно сократился - 26.09.2024, ПРАЙМ

Вывод новостроек в продажу в мегаполисах значительно сократился

В десяти крупнейших городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в июле-августе 2024 года на рынок жилищного строительства вышли новые проекты совокупной... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:02+0300

2024-09-26T13:02+0300

2024-09-26T13:03+0300

продажи

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В десяти крупнейших городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в июле-августе 2024 года на рынок жилищного строительства вышли новые проекты совокупной проектной площадью 993 тысячи квадратных метров, что на 17% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты аналитической платформы bnMAP.pro. В исследовании участвовали десять мегаполисов с наиболее выраженной активностью на первичном рынке, кроме Москвы и Санкт-Петербурга: Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Новосибирск, Волгоград, Уфа, Пермь и Нижний Новгород. "Лидером остался Екатеринбург с показателем 229 тысяч квадратных метров, что на 28% меньше, чем годом ранее. На второе место переместился Ростов-на-Дону с показателем 135 тысяч квадратных метров, но все равно это на 13% меньше, чем в июле-августе 2023 года. Замыкает тройку лидеров Уфа с показателем 117 тысяч квадратных метров. Это вдвое больше, чем годом ранее", – говорится в сообщении компании. Положительная динамика по проектной площади лотов в новых проектах, выведенных в продажу в июле-августе, помимо Уфы, отмечена аналитиками bnMAP.pro также в Перми (+72%), Нижнем Новгороде (+68%) и Новосибирске (+6%). В остальных мегаполисах динамика общей площади лотов в стартах отрицательная. "Краснодар по итогам июля-августа 2024 года находится на шестом месте с показателем 91 тысяча квадратных метров – это в 2,2 раза меньше, чем в июле-августе прошлого года. Сильно сократилась проектная площадь новых стартов в Самаре – в июле-августе 2024 года она составила 58 тысяч квадратных метров, а годом ранее – 103 тысячи квадратных метров. Также заметно сокращение в Казани – на 36% по сравнению с июлем-августом прошлого года, до 91 тысячи квадратных метров", – уточняется в сообщении. Как поясняется в нем, на сокращение объема выведенных на рынок новостроек могла повлиять в первую очередь отмена массовой льготной ипотеки: сделки с ипотечным плечом составляли в некоторых исследованных городах более 90% в общей структуре сделок. Доля же льготной ипотеки среди всех ипотечных сделок в зависимости от региона доходила, по данным компании, до более чем 70%.

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продажи, россия