https://1prime.ru/20240926/putin-851798408.html

СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу

СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу - 26.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал свое самое сильное предупреждение Западу, сказано в публикации турецкого... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:39+0300

2024-09-26T12:39+0300

2024-09-26T12:39+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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АНКАРА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал свое самое сильное предупреждение Западу, сказано в публикации турецкого издания Hürriyet."Выступая после заседания Совета безопасности, президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что они могут применить ядерное оружие против воздушных и космических атак на них. Хотя Украина считает последний шаг России шантажом, по мнению западных СМИ, это самое сильное предупреждение российского лидера на сегодняшний день", - сказано в статье.Авторы материала заметили, что заявление российского лидера было сделано в тот же момент, что и заявления Киева о необходимости разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. При этом отмечается, что Украина, хотя и является неядерным государством, получает военную поддержку от США и других ядерных держав.Статья отмечает, что после окончания Второй мировой войны страны, обладающие ядерным оружием, придерживаются политики сдерживания, основанной на принципе взаимного уничтожения. Таким образом, возможное ядерное нападение на Россию приведет к ответной реакции со стороны Москвы, что может закончиться уничтожением обоих государств, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html

запад

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россия, запад, владимир путин