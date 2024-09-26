https://1prime.ru/20240926/putin-851798408.html
СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу
СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу - 26.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу
Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал свое самое сильное предупреждение Западу, сказано в публикации турецкого... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:39+0300
2024-09-26T12:39+0300
2024-09-26T12:39+0300
политика
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АНКАРА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал свое самое сильное предупреждение Западу, сказано в публикации турецкого издания Hürriyet."Выступая после заседания Совета безопасности, президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что они могут применить ядерное оружие против воздушных и космических атак на них. Хотя Украина считает последний шаг России шантажом, по мнению западных СМИ, это самое сильное предупреждение российского лидера на сегодняшний день", - сказано в статье.Авторы материала заметили, что заявление российского лидера было сделано в тот же момент, что и заявления Киева о необходимости разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. При этом отмечается, что Украина, хотя и является неядерным государством, получает военную поддержку от США и других ядерных держав.Статья отмечает, что после окончания Второй мировой войны страны, обладающие ядерным оружием, придерживаются политики сдерживания, основанной на принципе взаимного уничтожения. Таким образом, возможное ядерное нападение на Россию приведет к ответной реакции со стороны Москвы, что может закончиться уничтожением обоих государств, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
СМИ: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу
Hürriyet: Путин сделал самое сильное предупреждение Западу
АНКАРА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал свое самое сильное предупреждение Западу, сказано в публикации турецкого издания Hürriyet.
"Выступая после заседания Совета безопасности, президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что они могут применить ядерное оружие против воздушных и космических атак на них. Хотя Украина считает последний шаг России шантажом, по мнению западных СМИ, это самое сильное предупреждение российского лидера на сегодняшний день", - сказано в статье.
Авторы материала заметили, что заявление российского лидера было сделано в тот же момент, что и заявления Киева о необходимости разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. При этом отмечается, что Украина, хотя и является неядерным государством, получает военную поддержку от США и других ядерных держав.
Статья отмечает, что после окончания Второй мировой войны страны, обладающие ядерным оружием, придерживаются политики сдерживания, основанной на принципе взаимного уничтожения. Таким образом, возможное ядерное нападение на Россию приведет к ответной реакции со стороны Москвы, что может закончиться уничтожением обоих государств, заключили в издании.
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям