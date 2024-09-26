https://1prime.ru/20240926/tsb-851805321.html
ЦБ предложил запретить биржам оказывать услуги прямого доступа к торгам
ЦБ предложил запретить биржам оказывать услуги прямого доступа к торгам - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил запретить биржам оказывать услуги прямого доступа к торгам
ЦБ РФ предлагает запретить организаторам торговли прямо или косвенно оказывать услуги прямого доступа к торгам, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:04+0300
2024-09-26T15:04+0300
2024-09-26T15:04+0300
банк россии
биржевые торги
запрет
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает запретить организаторам торговли прямо или косвенно оказывать услуги прямого доступа к торгам, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов регулятора, подготовленных к обсуждению консультативного доклада ЦБ "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке". "Предлагаемый регуляторный подход… Запретить организаторам торговли прямо или косвенно (через дочерние структуры) оказывать услуги прямого доступа. Но не ограничивать сервисы аутсорсинга для брокеров", - говорится в материале. В свою очередь, ЦБ предлагает лимитировать для брокеров объем сделок "внутри брокера". "Установить ограничение доли всех "in house", заключаемых каждым брокером с биржевыми ценными бумагами вне организованных торгов (как по модели кросс-агентирования, так и по модели интернализации). Лимит установить от общего объема сделок, заключаемых при посредничестве такого брокера. Дифференцировать лимит в зависимости от ликвидности ценных бумаг", - говорится в материале. Также ЦБ предлагает закрепить в регулировании, что клиентские поручения брокер обязан по общему правилу исполнять на организованных торгах, если от клиента не поступит специального указания совершить сделку именно "внутри брокера". В выходные дни, когда биржа не работает, ЦБ предлагает разрешить покупать и продавать ценные бумаги "внутри брокера". Однако стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы привязать такие сделки к определенному ценовому коридору, поставленному в зависимость от биржевой цены, добавляет ЦБ.
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биржевые торги, запрет
Банк России, биржевые торги, запрет
ЦБ предложил запретить биржам оказывать услуги прямого доступа к торгам
ЦБ: нужно ввести в России запрет для бирж на услуги прямого доступа к торгам
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает запретить организаторам торговли прямо или косвенно оказывать услуги прямого доступа к торгам, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов регулятора, подготовленных к обсуждению консультативного доклада ЦБ "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке".
"Предлагаемый регуляторный подход… Запретить организаторам торговли прямо или косвенно (через дочерние структуры) оказывать услуги прямого доступа. Но не ограничивать сервисы аутсорсинга для брокеров", - говорится в материале.
В свою очередь, ЦБ предлагает лимитировать для брокеров объем сделок "внутри брокера". "Установить ограничение доли всех "in house", заключаемых каждым брокером с биржевыми ценными бумагами вне организованных торгов (как по модели кросс-агентирования, так и по модели интернализации). Лимит установить от общего объема сделок, заключаемых при посредничестве такого брокера. Дифференцировать лимит в зависимости от ликвидности ценных бумаг", - говорится в материале.
Также ЦБ предлагает закрепить в регулировании, что клиентские поручения брокер обязан по общему правилу исполнять на организованных торгах, если от клиента не поступит специального указания совершить сделку именно "внутри брокера".
В выходные дни, когда биржа не работает, ЦБ предлагает разрешить покупать и продавать ценные бумаги "внутри брокера". Однако стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы привязать такие сделки к определенному ценовому коридору, поставленному в зависимость от биржевой цены, добавляет ЦБ.
ЦБ рассмотрит введение норматива валютной ликвидности для банков