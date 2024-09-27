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"Металлоинвест" снизил производство железной руды на четыре процента - 27.09.2024, ПРАЙМ
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"Металлоинвест" снизил производство железной руды на четыре процента
"Металлоинвест" снизил производство железной руды на четыре процента - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Металлоинвест" снизил производство железной руды на четыре процента
"Металлоинвест" в первом полугодии сократил производство железной руды на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18 миллионов тонн, говорится... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T22:15+0300
2024-09-27T22:15+0300
россия
металлоинвест
железная руда
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Металлоинвест" в первом полугодии сократил производство железной руды на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18 миллионов тонн, говорится в отчете компании. Объем выплавки стали увеличился на 4% и составил 1,8 миллиона тонн, что связано с ростом производительности, в том числе в связи с изменением структуры шихты, добавляют в отчете. Объемы продаж стальной продукции выросли на 6%, до 1,7 миллиона тонн. Выпуск окатышей остался примерно на уровне прошлого периода - 11,7 миллиона тонн. Согласно документации, за первые шесть месяцев компания произвела 4 миллиона тонн горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ), что на 10% выше значения 2023 года. Рост показателя обусловлен восстановлением объема производства ПВЖ на установке металлизации ОЭМК после проведения ремонта в первом полугодии прошлого года, отмечают в компании. Объемы реализации ГБЖ/ПВЖ возросли на 17% и составили 2,2 миллиона тонн. Из материалов "Металлоинвеста" следует, что продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 60% за январь-июнь. Согласно отчету, объемы поставок железной руды внешним потребителям снизились на 13%, до 5 миллионов тонн, а окатышей - сократились на 21%, до 5,3 миллиона тонн. Такая динамика связана со снижением объемов производства железной руды и снижением спроса на железнорудное сырье в РФ, уточняют в "Металлоинвесте".
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россия, металлоинвест, железная руда
РОССИЯ, Металлоинвест, железная руда
22:15 27.09.2024
 
"Металлоинвест" снизил производство железной руды на четыре процента

"Металлоинвест" в I полугодии снизил производство железной руды до 18 млн тонн

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобыча железной руды
Добыча железной руды - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Металлоинвест" в первом полугодии сократил производство железной руды на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18 миллионов тонн, говорится в отчете компании.
Объем выплавки стали увеличился на 4% и составил 1,8 миллиона тонн, что связано с ростом производительности, в том числе в связи с изменением структуры шихты, добавляют в отчете. Объемы продаж стальной продукции выросли на 6%, до 1,7 миллиона тонн. Выпуск окатышей остался примерно на уровне прошлого периода - 11,7 миллиона тонн.
Согласно документации, за первые шесть месяцев компания произвела 4 миллиона тонн горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ), что на 10% выше значения 2023 года. Рост показателя обусловлен восстановлением объема производства ПВЖ на установке металлизации ОЭМК после проведения ремонта в первом полугодии прошлого года, отмечают в компании.
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Объемы реализации ГБЖ/ПВЖ возросли на 17% и составили 2,2 миллиона тонн. Из материалов "Металлоинвеста" следует, что продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 60% за январь-июнь.
Согласно отчету, объемы поставок железной руды внешним потребителям снизились на 13%, до 5 миллионов тонн, а окатышей - сократились на 21%, до 5,3 миллиона тонн. Такая динамика связана со снижением объемов производства железной руды и снижением спроса на железнорудное сырье в РФ, уточняют в "Металлоинвесте".
 
РОССИЯМеталлоинвестжелезная руда
 
 
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