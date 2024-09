https://1prime.ru/20240927/yandex-851820482.html

Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 сен – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в одном городе Узбекистана – Джизаке, в центральной части страны, услуги агрегатора уже доступны в 15 городах республики, сообщает пресс-служба Yandex Uzbekistan. "Yandex Go начал работу в Джизаке. Помимо Джизака, сервис уже доступен в 14 городах Узбекистана", - говорится в сообщении компании для СМИ. По данным пресс-службы, доехать до любой точки в Джизаке можно, скачав мобильное приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысячи сумов (от 17 рублей). Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял в СМИ, что компания намерена до конца текущего года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работает сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".

Новости

