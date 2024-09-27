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Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане
Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане - 27.09.2024, ПРАЙМ
Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане
Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в одном городе Узбекистана – Джизаке, в центральной части страны, услуги агрегатора уже доступны в 15 городах... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:18+0300
2024-09-27T09:18+0300
узбекистан
yandex go
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ТАШКЕНТ, 27 сен – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в одном городе Узбекистана – Джизаке, в центральной части страны, услуги агрегатора уже доступны в 15 городах республики, сообщает пресс-служба Yandex Uzbekistan. "Yandex Go начал работу в Джизаке. Помимо Джизака, сервис уже доступен в 14 городах Узбекистана", - говорится в сообщении компании для СМИ. По данным пресс-службы, доехать до любой точки в Джизаке можно, скачав мобильное приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысячи сумов (от 17 рублей). Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял в СМИ, что компания намерена до конца текущего года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работает сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".
узбекистан
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узбекистан, yandex go
УЗБЕКИСТАН, Yandex Go
09:18 27.09.2024
 
Yandex Go начал работать еще в одном городе в Узбекистане

Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в одном городе Узбекистана

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 сен – ПРАЙМ. Сервис такси Yandex Go начал оказывать услуги еще в одном городе Узбекистана – Джизаке, в центральной части страны, услуги агрегатора уже доступны в 15 городах республики, сообщает пресс-служба Yandex Uzbekistan.
"Yandex Go начал работу в Джизаке. Помимо Джизака, сервис уже доступен в 14 городах Узбекистана", - говорится в сообщении компании для СМИ.
По данным пресс-службы, доехать до любой точки в Джизаке можно, скачав мобильное приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 2,5 тысячи сумов (от 17 рублей).
Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял в СМИ, что компания намерена до конца текущего года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов.
Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работает сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".
 
УЗБЕКИСТАНYandex Go
 
 
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