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Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов

Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов - 29.09.2024, ПРАЙМ

Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов

Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T09:13+0300

2024-09-29T09:13+0300

2024-09-29T09:13+0300

россия

китай

одежда

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов. Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов. Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук. Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, одежда