https://1prime.ru/20240929/import-851848504.html
Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов
Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов - 29.09.2024, ПРАЙМ
Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов
Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T09:13+0300
2024-09-29T09:13+0300
2024-09-29T09:13+0300
россия
китай
одежда
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/85/826638500_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_8764c333a2245b3ae84b395db5834e05.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов. Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов. Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук. Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.
https://1prime.ru/20240927/sanktsii-851836982.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/85/826638500_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0b331f0bb8cb6cc83249bd64c2a2c073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, одежда
Импорт Россией китайской верхней одежды упал на 60 процентов
Россия за год на 60 процентов сократила покупки зимней верхней одежды у Китая
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией зимней верхней одежды из Китая за год сократился почти на 60%, скорее всего, это произошло на фоне роста собственного производства, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Согласно статистике китайской таможенной службы, по итогам января-августа 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60%, до 110,6 миллиона долларов.
В Китае выступили против односторонних рестрикций
Самые большие объемы поставок пришлись на одежду из натурального меха - 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев. Следом расположились пальто и куртки - 22,9 миллиона долларов, одежда из искусственного меха - 4,9 миллиона и лыжные костюмы - 31,2 тысячи долларов.
Падение покупок могло произойти на фоне роста собственного производства теплой верхней одежды в России. Так, по данным Росстата, за первые семь месяцев года (данных за август еще нет) производство пальто и курток выросло по сравнению с январем-июлем 2023 года на 24,7%, до 5,4 миллиона штук. Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9%, до 45,8 тысячи штук.
Таким образом, суммарно производство верхней зимней одежды в России за год выросло на 24,4%, до 5,5 миллиона изделий.