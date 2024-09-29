https://1prime.ru/20240929/oboronnaya-promyshlennost-851850765.html

СМИ раскрыло причины неудач оборонных усилий Евросоюза

СМИ раскрыло причины неудач оборонных усилий Евросоюза - 29.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло причины неудач оборонных усилий Евросоюза

Представители оборонного сектора Европейского союза отстают в гонке вооружений из-за трудностей, с которыми сталкивается промышленность, сообщается в статье... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T14:39+0300

2024-09-29T14:39+0300

2024-09-29T14:40+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Представители оборонного сектора Европейского союза отстают в гонке вооружений из-за трудностей, с которыми сталкивается промышленность, сообщается в статье Wall Street Journal.Отмечается, что под препятствиями, стоящими на пути у производителей, имеются в виду бюрократия, нехватка финансирования и временные задержки. "(Оборонные - ред.) усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты... Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями", - пишет издание.В этой связи газета приводит в пример попытку запуска завода по производству артиллерийских снарядов в Дании. Отмечается, что этот процесс был отложен на фоне политических споров, из-за чего полноценно работать завод сможет только в 2026 году. Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью изданию назвала такие сроки неудовлетворительными. По ее словам, она не думала, что этот процесс потребует так много времени.Произошедшая вопреки поддержке проекта на высшем правительственном уровне задержка демонстрирует причину, по которой страны ЕС не могут перейти к экономике военного времени, как, отмечает издание, "это может сделать Россия".

https://1prime.ru/20240925/lekarstva-851771570.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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