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В России оценка компаний выросла на фоне снижения сделок иностранцев
В России оценка компаний выросла на фоне снижения сделок иностранцев - 30.09.2024, ПРАЙМ
В России оценка компаний выросла на фоне снижения сделок иностранцев
Сокращение сделок с иностранцами привело к увеличению стоимости активов на российском рынке, пишет РБК со ссылкой на отчет финансово-инвестиционной компании... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:13+0300
2024-09-30T12:13+0300
2024-09-30T12:14+0300
экономика
россия
активы
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сокращение сделок с иностранцами привело к увеличению стоимости активов на российском рынке, пишет РБК со ссылкой на отчет финансово-инвестиционной компании Advance Capital.В первом полугодии 2024 года активы оценивались в 5,2 годовых прибылей до вычета Мультипликатор EV/LTM EBITDA для сделок с российскими лицами значительно выше, чем для сделок с иностранцами по их выходу с рынка России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПричины изменения оценок — в том, что обязательный дисконт в 50% для сделок с иностранцами повлиял на рост мультипликатора. Нестабильность экономической ситуации, санкции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России также оказывают влияние на оценки.В первом полугодии 2024 года было совершено 309 сделок на сумму 13,4 миллиарда долларов, из которых только 26 сделок были с иностранцами. В июне 2024 года было зафиксировано наибольшее число сделок, но только 3% из них были с иностранцами.Налоговая реформа и желание инвесторов выйти из активов до вступления в силу изменений повлияли на рост сделок в июне.Как отмечается в материалах, снижение количества сделок с иностранцами было лишь одним из факторов, влияющих на рост мультипликаторов в первом полугодии 2024 года, который прекратился к концу мая — началу июня.На оценки мультипликатора оказали влияние такие макроэкономические факторы, такие как инфляция и денежно-кредитная политика. При этом технологическая отрасль, где активно осуществляются сделки со стратегическими инвесторами, снижению оценок подвержена в меньшей степени — там проводятся сделки со стратегическими инвесторами, покупающими активы за собственные средства без заимствований.
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россия, активы
Экономика, РОССИЯ, активы
В России оценка компаний выросла на фоне снижения сделок иностранцев
РБК: сокращение сделок с иностранцами повлекло рост стоимости активов на рынке
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ.
Сокращение сделок с иностранцами привело к увеличению стоимости активов на российском рынке, пишет РБК
со ссылкой на отчет финансово-инвестиционной компании Advance Capital.
В первом полугодии 2024 года активы оценивались в 5,2 годовых прибылей до вычета Мультипликатор EV/LTM EBITDA для сделок с российскими лицами значительно выше, чем для сделок с иностранцами по их выходу с рынка России.
Причины изменения оценок — в том, что обязательный дисконт в 50% для сделок с иностранцами повлиял на рост мультипликатора. Нестабильность экономической ситуации, санкции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России также оказывают влияние на оценки.
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
В первом полугодии 2024 года было совершено 309 сделок на сумму 13,4 миллиарда долларов, из которых только 26 сделок были с иностранцами. В июне 2024 года было зафиксировано наибольшее число сделок, но только 3% из них были с иностранцами.
Налоговая реформа и желание инвесторов выйти из активов до вступления в силу изменений повлияли на рост сделок в июне.
Как отмечается в материалах, снижение количества сделок с иностранцами было лишь одним из факторов, влияющих на рост мультипликаторов в первом полугодии 2024 года, который прекратился к концу мая — началу июня.
На оценки мультипликатора оказали влияние такие макроэкономические факторы, такие как инфляция и денежно-кредитная политика. При этом технологическая отрасль, где активно осуществляются сделки со стратегическими инвесторами, снижению оценок подвержена в меньшей степени — там проводятся сделки со стратегическими инвесторами, покупающими активы за собственные средства без заимствований.