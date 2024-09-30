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Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ

Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ - 30.09.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ

В проекте бюджета на 2025-2027 годы выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны, с целью обеспечения задач Стратегических войск ПВО | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:33+0300

2024-09-30T12:33+0300

2024-09-30T12:33+0300

экономика

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бюджет

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В проекте бюджета на 2025-2027 годы выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны, с целью обеспечения задач Стратегических войск ПВО и Стратегических сил обороны, заявил Минфин страны.В ведомстве отметили, что ресурсы будут направлены на оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса.Помимо укрепления оборонной способности, приоритетами бюджета также являются социальная сфера и достижение технологического суверенитета.

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россия, минфин, бюджет