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Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ
Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ
В проекте бюджета на 2025-2027 годы выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны, с целью обеспечения задач Стратегических войск ПВО | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:33+0300
2024-09-30T12:33+0300
экономика
россия
минфин
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В проекте бюджета на 2025-2027 годы выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны, с целью обеспечения задач Стратегических войск ПВО и Стратегических сил обороны, заявил Минфин страны.В ведомстве отметили, что ресурсы будут направлены на оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса.Помимо укрепления оборонной способности, приоритетами бюджета также являются социальная сфера и достижение технологического суверенитета.
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россия, минфин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Минфин, бюджет
12:33 30.09.2024
 
Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ

Минфин: в бюджете заложены значительные средства на обороноспособность России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В проекте бюджета на 2025-2027 годы выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны, с целью обеспечения задач Стратегических войск ПВО и Стратегических сил обороны, заявил Минфин страны.
В ведомстве отметили, что ресурсы будут направлены на оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Помимо укрепления оборонной способности, приоритетами бюджета также являются социальная сфера и достижение технологического суверенитета.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год
12:11
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинбюджет
 
 
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