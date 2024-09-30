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ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания
ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания - 30.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания
Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:27+0300
2024-09-30T19:27+0300
2024-09-30T19:27+0300
экономика
россия
обналичивание денег
сокращение
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30%, говорится в материалах Центробанка. "В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций - по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы - платформы "Знай своего клиента", - сообщает регулятор. "Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30% (до 19,6 миллиарда рублей), вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) - на 14% (до 8,2 миллиарда рублей)", - отмечает регулятор.
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россия, обналичивание денег, сокращение
Экономика, РОССИЯ, обналичивание денег, сокращение
ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания
ЦБ: в первом полугодии объем подозрительного обналичивания в России упал на 25%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30%, говорится в материалах Центробанка.
"В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций - по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы - платформы "Знай своего клиента", - сообщает регулятор.
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"Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30% (до 19,6 миллиарда рублей), вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) - на 14% (до 8,2 миллиарда рублей)", - отмечает регулятор.