https://1prime.ru/20240930/obnalichivanie-851874574.html

ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания

ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания - 30.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ: в России стремительно снижается объем подозрительного обналичивания

Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T19:27+0300

2024-09-30T19:27+0300

2024-09-30T19:27+0300

экономика

россия

обналичивание денег

сокращение

https://cdnn.1prime.ru/img/77489/34/774893412_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_9a24a3081dec24a3dabaf79e4099cc78.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократился на 27%, а объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30%, говорится в материалах Центробанка. "В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций - по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы - платформы "Знай своего клиента", - сообщает регулятор. "Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 миллиарда рублей, в том числе в банковском секторе - на 30% (до 19,6 миллиарда рублей), вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) - на 14% (до 8,2 миллиарда рублей)", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20240912/nalichnye--851507787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, обналичивание денег, сокращение