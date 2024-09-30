https://1prime.ru/20240930/pasport-851855052.html

Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20

Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20 - 30.09.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20

Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T05:16+0300

2024-09-30T05:16+0300

2024-09-30T05:16+0300

загранпаспорт

g20

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Рейтинг составлен на основе величины государственной пошлины, которую необходимо уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет 6 000 рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить вдвое меньше. Дешевле всего изготовление самого необходимого для путешествий документа обойдется жителям Китая - всего 18 долларов. Второе место заняла соседка Китая по БРИКС - Индия (23 доллара), такой же показатель у Индонезии. Третья строчка закрепилась за ЮАР - там пошлина составляет 33 доллара. Немногим больше показатель у Аргентины (35 долларов), далее следуют Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов), Россия, Саудовская Аравия (80 долларов) и Германия (83 доллара). У оставшихся участников объединения размер пошлины уже превышает средний показатель для G20. Так, во Франции придется выложить 107 долларов, в Японии - 115 долларов, примерно одинаково дорого загранпаспорт обойдется в Великобритании (118 долларов) и Канаде (119 долларов). По 130 долларов платят за услугу жители Италии и США. Мексиканцы, если хотят путешествовать, платят в казну 201 доллар, турки - 202 доллара. А самый дорогой загранпаспорт в Австралии (274 доллара).

https://1prime.ru/20240620/zagranpasport-849324231.html

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загранпаспорт, g20