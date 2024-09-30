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Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20 - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20
Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20 - 30.09.2024, ПРАЙМ
Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20
Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T05:16+0300
2024-09-30T05:16+0300
загранпаспорт
g20
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Рейтинг составлен на основе величины государственной пошлины, которую необходимо уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет 6 000 рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить вдвое меньше. Дешевле всего изготовление самого необходимого для путешествий документа обойдется жителям Китая - всего 18 долларов. Второе место заняла соседка Китая по БРИКС - Индия (23 доллара), такой же показатель у Индонезии. Третья строчка закрепилась за ЮАР - там пошлина составляет 33 доллара. Немногим больше показатель у Аргентины (35 долларов), далее следуют Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов), Россия, Саудовская Аравия (80 долларов) и Германия (83 доллара). У оставшихся участников объединения размер пошлины уже превышает средний показатель для G20. Так, во Франции придется выложить 107 долларов, в Японии - 115 долларов, примерно одинаково дорого загранпаспорт обойдется в Великобритании (118 долларов) и Канаде (119 долларов). По 130 долларов платят за услугу жители Италии и США. Мексиканцы, если хотят путешествовать, платят в казну 201 доллар, турки - 202 доллара. А самый дорогой загранпаспорт в Австралии (274 доллара).
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загранпаспорт, g20
загранпаспорт, G20
05:16 30.09.2024
 
Составлен рейтинг дешевизны изготовления загранпаспорта среди стран G20

Россия занимает 7-е место по дешевизне изготовления загранпаспорта среди G20

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт с банкнотами евро
Загранпаспорт с банкнотами евро - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Рейтинг составлен на основе величины государственной пошлины, которую необходимо уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет 6 000 рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить вдвое меньше.
Дешевле всего изготовление самого необходимого для путешествий документа обойдется жителям Китая - всего 18 долларов. Второе место заняла соседка Китая по БРИКС - Индия (23 доллара), такой же показатель у Индонезии. Третья строчка закрепилась за ЮАР - там пошлина составляет 33 доллара.
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией"
20 июня, 05:39
Немногим больше показатель у Аргентины (35 долларов), далее следуют Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов), Россия, Саудовская Аравия (80 долларов) и Германия (83 доллара). У оставшихся участников объединения размер пошлины уже превышает средний показатель для G20.
Так, во Франции придется выложить 107 долларов, в Японии - 115 долларов, примерно одинаково дорого загранпаспорт обойдется в Великобритании (118 долларов) и Канаде (119 долларов). По 130 долларов платят за услугу жители Италии и США. Мексиканцы, если хотят путешествовать, платят в казну 201 доллар, турки - 202 доллара. А самый дорогой загранпаспорт в Австралии (274 доллара).
 
загранпаспортG20
 
 
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