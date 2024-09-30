https://1prime.ru/20240930/russkie-851872400.html

"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские

"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские

Экс-посол Чехии Витезслав Пивонька, выступая на дискуссии под патронажем чешского МИД, заявил, что главный враг России - не Евросоюз, а НАТО. Вместе с тем он... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:02+0300

2024-09-30T18:02+0300

2024-09-30T18:10+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Экс-посол Чехии Витезслав Пивонька, выступая на дискуссии под патронажем чешского МИД, заявил, что главный враг России - не Евросоюз, а НАТО. Вместе с тем он попробовал объяснить, что собой представляет русский характер. Об этом рассказывается в публикации издания iDNES.Как утверждает бывший посол, в XXI веке в Российской Федерации формируются исторические символы - это и слова нового гимна страны, и идеологизация истории. При этом он отмечает, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это единственный путь."Основа либерально-демократических режимов — индивид, - говорит Пивонька. - В России — народ. Это связано с православной верой".По мнению чешского дипломата, "русские хотят порядка и хотят признания, а если они их не получают, то готовы бороться".Отдельно он подчеркнул: "Это куда более суровый характер, чем наш".Вместе с тем Пивонька в довольно категоричной форме заявил, что главный враг для России - на Евросоюз, а Североатлантический альянс и каждый его член, включая Чешскую Республику.

https://1prime.ru/20240905/gaz-851372983.html

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чехия, россия, мнение