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"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские
"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские
Экс-посол Чехии Витезслав Пивонька, выступая на дискуссии под патронажем чешского МИД, заявил, что главный враг России - не Евросоюз, а НАТО. Вместе с тем он... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T18:02+0300
2024-09-30T18:10+0300
политика
чехия
россия
мнение
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Экс-посол Чехии Витезслав Пивонька, выступая на дискуссии под патронажем чешского МИД, заявил, что главный враг России - не Евросоюз, а НАТО. Вместе с тем он попробовал объяснить, что собой представляет русский характер. Об этом рассказывается в публикации издания iDNES.Как утверждает бывший посол, в XXI веке в Российской Федерации формируются исторические символы - это и слова нового гимна страны, и идеологизация истории. При этом он отмечает, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это единственный путь."Основа либерально-демократических режимов — индивид, - говорит Пивонька. - В России — народ. Это связано с православной верой".По мнению чешского дипломата, "русские хотят порядка и хотят признания, а если они их не получают, то готовы бороться".Отдельно он подчеркнул: "Это куда более суровый характер, чем наш".Вместе с тем Пивонька в довольно категоричной форме заявил, что главный враг для России - на Евросоюз, а Североатлантический альянс и каждый его член, включая Чешскую Республику.
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чехия, россия, мнение
Политика, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, мнение
18:02 30.09.2024 (обновлено: 18:10 30.09.2024)
 
"Характер суровее нашего". Чешский дипломат "объяснил", кто такие русские

Экс-посол Чехии в России Пивонька: характер у русских куда суровее нашего

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
%Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Экс-посол Чехии Витезслав Пивонька, выступая на дискуссии под патронажем чешского МИД, заявил, что главный враг России - не Евросоюз, а НАТО. Вместе с тем он попробовал объяснить, что собой представляет русский характер. Об этом рассказывается в публикации издания iDNES.
Как утверждает бывший посол, в XXI веке в Российской Федерации формируются исторические символы - это и слова нового гимна страны, и идеологизация истории. При этом он отмечает, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это единственный путь.
"Основа либерально-демократических режимов — индивид, - говорит Пивонька. - В России — народ. Это связано с православной верой".
По мнению чешского дипломата, "русские хотят порядка и хотят признания, а если они их не получают, то готовы бороться".
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Отдельно он подчеркнул: "Это куда более суровый характер, чем наш".
Вместе с тем Пивонька в довольно категоричной форме заявил, что главный враг для России - на Евросоюз, а Североатлантический альянс и каждый его член, включая Чешскую Республику.
 
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