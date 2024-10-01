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Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин - 01.10.2024, ПРАЙМ
Умер Вячеслав Добрынин
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T13:08+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко."Артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом", — сказано в сообщении.Ранее СМИ опубликовали информацию о госпитализации артиста в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.Согласно данным открытых источников, Добрынин неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и многих других. В 1996 году был удостоен звания народного артиста России.
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует
из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко.
"Артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом", — сказано в сообщении.
Ранее СМИ опубликовали информацию о госпитализации артиста в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.
Согласно данным открытых источников, Добрынин неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и многих других. В 1996 году был удостоен звания народного артиста России.