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Умер Вячеслав Добрынин - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Умер Вячеслав Добрынин
Умер Вячеслав Добрынин - 01.10.2024, ПРАЙМ
Умер Вячеслав Добрынин
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T13:08+0300
2024-10-01T13:12+0300
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко."Артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом", — сказано в сообщении.Ранее СМИ опубликовали информацию о госпитализации артиста в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.Согласно данным открытых источников, Добрынин неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и многих других. В 1996 году был удостоен звания народного артиста России.
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Происшествия, РОССИЯ
13:08 01.10.2024 (обновлено: 13:12 01.10.2024)
 
Умер Вячеслав Добрынин

Народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮбилейное шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона"
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко.
"Артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом", — сказано в сообщении.
Ранее СМИ опубликовали информацию о госпитализации артиста в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.
Согласно данным открытых источников, Добрынин неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и многих других. В 1996 году был удостоен звания народного артиста России.
 
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