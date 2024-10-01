https://1prime.ru/20241001/gaz-851900632.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов - 01.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника незначительно опустились, до 449,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:08+0300
2024-10-01T20:08+0300
2024-10-01T20:08+0300
энергетика
европа
газ
биржевые торги
биржа ice
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника незначительно опустились, до 449,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 442,3 доллара (-1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 429,1 доллара (-4,6%), ценовой максимум - 454,2 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 449,5 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 449,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
https://1prime.ru/20240930/gaz-851869005.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ, биржевые торги, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, биржевые торги, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе на бирже ICE снизились до 449,5 долларов за тысяч кубов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника незначительно опустились, до 449,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 442,3 доллара (-1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 429,1 доллара (-4,6%), ценовой максимум - 454,2 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 449,5 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 449,9 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
Минэкономразвития ожидает роста экспорта российского газа в 2024 году