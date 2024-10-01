https://1prime.ru/20241001/gaz-851900632.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов - 01.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились, до 449,5 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника незначительно опустились, до 449,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T20:08+0300

2024-10-01T20:08+0300

2024-10-01T20:08+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника незначительно опустились, до 449,5 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 442,3 доллара (-1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 429,1 доллара (-4,6%), ценовой максимум - 454,2 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 449,5 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 449,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.

https://1prime.ru/20240930/gaz-851869005.html

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европа, газ, биржевые торги, биржа ice