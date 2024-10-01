Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241001/inflyatsiya-851887652.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года - 01.10.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября замедлилась до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составила 1,8% после 2,2%... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T12:39+0300
2024-10-01T12:40+0300
экономика
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября замедлилась до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составила 1,8% после 2,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. По итогам апреля 2021 года годовая инфляция в еврозоне составляла 1,6%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали замедление годовой инфляции по итогам сентября до 1,9%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 4,3%. Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,8%; аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4% против 4,1% в августе), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в августе). Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Хорватии (7,4%), самая низкая - в Нидерландах (-0,3%) и в Бельгии (0,7%).
https://1prime.ru/20241001/neft-851887118.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_250c1041305031bcd8001fe3a1a45ac8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция
Экономика, инфляция
12:39 01.10.2024 (обновлено: 12:40 01.10.2024)
 
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года

Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября замедлилась до 1,8%

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / nito
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября замедлилась до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составила 1,8% после 2,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
По итогам апреля 2021 года годовая инфляция в еврозоне составляла 1,6%.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали замедление годовой инфляции по итогам сентября до 1,9%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 4,3%.
Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,8%; аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4% против 4,1% в августе), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в августе).
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
12:20
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Хорватии (7,4%), самая низкая - в Нидерландах (-0,3%) и в Бельгии (0,7%).
 
Экономикаинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала