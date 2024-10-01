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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года - 01.10.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с 2021 года

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября замедлилась до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составила 1,8% после 2,2%... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:39+0300

2024-10-01T12:39+0300

2024-10-01T12:40+0300

экономика

инфляция

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября замедлилась до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составила 1,8% после 2,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. По итогам апреля 2021 года годовая инфляция в еврозоне составляла 1,6%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали замедление годовой инфляции по итогам сентября до 1,9%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 4,3%. Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,8%; аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Наибольший вклад в инфляцию внес годовой рост цен на услуги (4% против 4,1% в августе), а следом идет инфляция на продукты питания, алкоголь и табак (2,4% после 2,3% в августе). Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Хорватии (7,4%), самая низкая - в Нидерландах (-0,3%) и в Бельгии (0,7%).

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инфляция