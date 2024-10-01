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Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку - 01.10.2024, ПРАЙМ
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку
В Якутске фейковое видео о бесплатной уборке капусты с уборочного поля привело к массовым кражам и ущербу в сотни тысяч рублей для фермерского хозяйства,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:08+0300
2024-10-01T16:15+0300
происшествия
россия
мошенники
кража
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В Якутске фейковое видео о бесплатной уборке капусты с уборочного поля привело к массовым кражам и ущербу в сотни тысяч рублей для фермерского хозяйства, передает агентство РИА Новости со ссылкой на сына главы хозяйства, предпринимателя Артура Эма.Эм отметил, что видео получило большую популярность в социальных сетях и с 27 сентября на их поля стали сходиться толпы людей, игнорируя призывы остановиться."Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - рассказал предприниматель.Фермерское хозяйство "ЭМ Григорий" занимается выращиванием овощей с 2004 года и поставляет свою продукцию в различные организации Якутска и других населенных пунктов республики. Однако, до нападения "уборщиков", фермеры смогли собрать большую часть урожая. Несмотря на это, ущерб для семьи был значительным. Пострадавшие намерены найти автора видео и потребовать компенсации.
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россия, мошенники, кража
Происшествия, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, кража
16:08 01.10.2024 (обновлено: 16:15 01.10.2024)
 
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку

Предприниматель Эм: жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей

© РИА Новости . Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкУборка капусты
Уборка капусты - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Уборка капусты. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Сибирякова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В Якутске фейковое видео о бесплатной уборке капусты с уборочного поля привело к массовым кражам и ущербу в сотни тысяч рублей для фермерского хозяйства, передает агентство РИА Новости со ссылкой на сына главы хозяйства, предпринимателя Артура Эма.
Эм отметил, что видео получило большую популярность в социальных сетях и с 27 сентября на их поля стали сходиться толпы людей, игнорируя призывы остановиться.
"Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - рассказал предприниматель.
Фермерское хозяйство "ЭМ Григорий" занимается выращиванием овощей с 2004 года и поставляет свою продукцию в различные организации Якутска и других населенных пунктов республики. Однако, до нападения "уборщиков", фермеры смогли собрать большую часть урожая. Несмотря на это, ущерб для семьи был значительным. Пострадавшие намерены найти автора видео и потребовать компенсации.
Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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ПроисшествияРОССИЯМОШЕННИКИкража
 
 
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