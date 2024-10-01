https://1prime.ru/20241001/krazha-851894128.html

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку - 01.10.2024, ПРАЙМ

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку

В Якутске фейковое видео о бесплатной уборке капусты с уборочного поля привело к массовым кражам и ущербу в сотни тысяч рублей для фермерского хозяйства,... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:08+0300

2024-10-01T16:08+0300

2024-10-01T16:15+0300

происшествия

россия

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кража

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В Якутске фейковое видео о бесплатной уборке капусты с уборочного поля привело к массовым кражам и ущербу в сотни тысяч рублей для фермерского хозяйства, передает агентство РИА Новости со ссылкой на сына главы хозяйства, предпринимателя Артура Эма.Эм отметил, что видео получило большую популярность в социальных сетях и с 27 сентября на их поля стали сходиться толпы людей, игнорируя призывы остановиться."Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - рассказал предприниматель.Фермерское хозяйство "ЭМ Григорий" занимается выращиванием овощей с 2004 года и поставляет свою продукцию в различные организации Якутска и других населенных пунктов республики. Однако, до нападения "уборщиков", фермеры смогли собрать большую часть урожая. Несмотря на это, ущерб для семьи был значительным. Пострадавшие намерены найти автора видео и потребовать компенсации.

https://1prime.ru/20241001/moshenniki-851891746.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, кража