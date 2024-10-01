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Минфин объяснил отказ от надбавки к НДПИ на газ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин объяснил отказ от надбавки к НДПИ на газ
Минфин объяснил отказ от надбавки к НДПИ на газ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Минфин объяснил отказ от надбавки к НДПИ на газ
Проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:39+0300
2024-10-01T15:39+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов рублей, что позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Корректировки НДПИ на газ для "Газпрома" уже предусмотрена внесенным в ГД проектом бюджета. Предложено отказаться от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на следующий год. Это позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома". Выпадающие доходы бюджета от планируемых изменений в части НДПИ на газ составят 550 миллиардов рублей в 2025 году", - говорится в сообщении. Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов следует, что в РФ проектируется корректировка НДПИ на добычу газа. Так, Минфин РФ заложил на 2025-2026 годы снижение поступлений НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей из-за изменения законодательства в этой части: если в 2025 году бюджет недополучит 550 миллиардов рублей, то в 2026 году - 50 миллиардов. "Газпром" с 1 января 2023 года ежемесячно платит дополнительно по 50 миллиардов рублей налога. Планировалось, что эта мера будет действовать до конца 2025 года. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал на прошлой неделе, что предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки для компании обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели. При этом на уточняющий вопрос о том, будет ли отмена надбавки как-то перекрываться, Сазанов тогда ответил, что решение не принято.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
15:39 01.10.2024
 
Минфин объяснил отказ от надбавки к НДПИ на газ

Минфин: отказ от надбавки к НДПИ предусмотрен в пользу инвестиций "Газпрома"

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанк#Здание Министерства финансов РФ
#Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Роман Галкин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов рублей, что позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"Корректировки НДПИ на газ для "Газпрома" уже предусмотрена внесенным в ГД проектом бюджета. Предложено отказаться от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на следующий год. Это позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома". Выпадающие доходы бюджета от планируемых изменений в части НДПИ на газ составят 550 миллиардов рублей в 2025 году", - говорится в сообщении.
Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов следует, что в РФ проектируется корректировка НДПИ на добычу газа.
Так, Минфин РФ заложил на 2025-2026 годы снижение поступлений НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей из-за изменения законодательства в этой части: если в 2025 году бюджет недополучит 550 миллиардов рублей, то в 2026 году - 50 миллиардов.
"Газпром" с 1 января 2023 года ежемесячно платит дополнительно по 50 миллиардов рублей налога. Планировалось, что эта мера будет действовать до конца 2025 года. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал на прошлой неделе, что предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки для компании обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.
При этом на уточняющий вопрос о том, будет ли отмена надбавки как-то перекрываться, Сазанов тогда ответил, что решение не принято.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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