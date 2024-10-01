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Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества - 01.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества
Новая "медицинская" схема мошенничества выявлена в столице, злоумышленники предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", сообщается в | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:04+0300
2024-10-01T15:04+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новая "медицинская" схема мошенничества выявлена в столице, злоумышленники предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Будьте аккуратны, мошенники активизировались! ...Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что медицинские работники не помогают с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО" по телефону и не спрашивают коды или личные данные. "За помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов "Мои Документы" в зоне электронных услуг", - добавили в столичном депздраве.
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россия
Мошенничество, РОССИЯ
15:04 01.10.2024
 
Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества

Московский депздрав предупредил о новой "медицинской" схеме мошенничества

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новая "медицинская" схема мошенничества выявлена в столице, злоумышленники предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
"Будьте аккуратны, мошенники активизировались! ...Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что медицинские работники не помогают с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО" по телефону и не спрашивают коды или личные данные.
"За помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов "Мои Документы" в зоне электронных услуг", - добавили в столичном депздраве.
 
МошенничествоРОССИЯ
 
 
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