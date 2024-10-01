https://1prime.ru/20241001/moshenniki-851891746.html

Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества - 01.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новой "медицинской" схеме мошенничества

Новая "медицинская" схема мошенничества выявлена в столице, злоумышленники предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", сообщается в | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:04+0300

2024-10-01T15:04+0300

2024-10-01T15:04+0300

мошенничество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новая "медицинская" схема мошенничества выявлена в столице, злоумышленники предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Будьте аккуратны, мошенники активизировались! ...Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения "ЕМИАС. ИНФО", для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что медицинские работники не помогают с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО" по телефону и не спрашивают коды или личные данные. "За помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов "Мои Документы" в зоне электронных услуг", - добавили в столичном депздраве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия