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Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме
Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме - 01.10.2024, ПРАЙМ
Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме
В России с 1 января 2025 года могут проиндексировать на 7,3% размер пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщила агентству РИА Новости член... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:54+0300
2024-10-01T16:54+0300
2024-10-01T16:54+0300
россия
госдума
индексация пенсий
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России с 1 января 2025 года могут проиндексировать на 7,3% размер пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, согласно законопроекту о бюджете Пенсионного и Социального фондов, в 2025 году предлагается проиндексировать страховые пенсий с 1 января 2025 года, на 7,3%. Индексация запланирована как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, добавила парламентарий. Она также отметила, что с 2026 года предполагается индексация пенсий два раза в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда. Отдельные пенсионеры почувствуют повышение уже в декабре — при получении выплат за праздничные дни января 2025 года, заключила Бессараб.
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россия, госдума, индексация пенсий
РОССИЯ, Госдума, индексация пенсий
Пенсии в России могут проиндексировать на 7,3 процента, сообщили в Госдуме
Депутат Бессараб: пенсии в РФ могут проиндексировать на 7,3% с 1 января 2025 г
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России с 1 января 2025 года могут проиндексировать на 7,3% размер пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
По ее словам, согласно законопроекту о бюджете Пенсионного и Социального фондов, в 2025 году предлагается проиндексировать страховые пенсий с 1 января 2025 года, на 7,3%.
Индексация запланирована как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, добавила парламентарий.
Она также отметила, что с 2026 года предполагается индексация пенсий два раза в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.
Отдельные пенсионеры почувствуют повышение уже в декабре — при получении выплат за праздничные дни января 2025 года, заключила Бессараб.
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