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Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods
Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods - 01.10.2024, ПРАЙМ
Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods
Американская PepsiCo Inc. покупает за 1,2 миллиарда долларов производителя продуктов питания Siete Foods, следует из пресс-релиза PepsiCo Inc. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T21:38+0300
2024-10-01T21:38+0300
экономика
pepsico
покупка бизнеса
поглощение бизнеса
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американская PepsiCo Inc. покупает за 1,2 миллиарда долларов производителя продуктов питания Siete Foods, следует из пресс-релиза PepsiCo Inc. "Сегодня PepsiCo Inc. объявила об окончательном соглашении о приобретении Garza Food Ventures LLC, известной под брендом Siete Foods ("Siete") за 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. PepsiCo Inc. заявляет, что данное соглашение способствует расширению поликультурного портфеля компании за счет приобретения аутентичного мексиканско-американского бренда, который позволит расширить ассортимент продуктов питания. "Семья Гарза (Garza) создала совершенно уникальный бренд. В каждом продукте Siete отражается их страсть к приготовлению блюд, которую мы в PepsiCo разделяем", - приводятся в релизе слова председателя и генерального директора PepsiCo Inc Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta). Сделка подлежит выполнению условий заключения, включая одобрение регулирующих органов. Компания ожидает завершение сделки в первой половине 2025 года. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников. Siete Foods (Garza Food Ventures LLC) - мексиканско-американская компания, основанная в 2014 году, производит продукты питания.
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pepsico, покупка бизнеса, поглощение бизнеса
Экономика, PepsiCo, покупка бизнеса, поглощение бизнеса
21:38 01.10.2024
 
Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods

PepsiCo покупает за $1,2 млрд производителя продуктов питания Siete Foods

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американская PepsiCo Inc. покупает за 1,2 миллиарда долларов производителя продуктов питания Siete Foods, следует из пресс-релиза PepsiCo Inc.
"Сегодня PepsiCo Inc. объявила об окончательном соглашении о приобретении Garza Food Ventures LLC, известной под брендом Siete Foods ("Siete") за 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
PepsiCo Inc. заявляет, что данное соглашение способствует расширению поликультурного портфеля компании за счет приобретения аутентичного мексиканско-американского бренда, который позволит расширить ассортимент продуктов питания.
"Семья Гарза (Garza) создала совершенно уникальный бренд. В каждом продукте Siete отражается их страсть к приготовлению блюд, которую мы в PepsiCo разделяем", - приводятся в релизе слова председателя и генерального директора PepsiCo Inc Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta).
Сделка подлежит выполнению условий заключения, включая одобрение регулирующих органов. Компания ожидает завершение сделки в первой половине 2025 года.
PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников.
Siete Foods (Garza Food Ventures LLC) - мексиканско-американская компания, основанная в 2014 году, производит продукты питания.
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
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ЭкономикаPepsiCoпокупка бизнесапоглощение бизнеса
 
 
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