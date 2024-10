Американская PepsiCo покупает производителя продуктов питания Siete Foods

https://1prime.ru/20241001/pepsico-851902304.html

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американская PepsiCo Inc. покупает за 1,2 миллиарда долларов производителя продуктов питания Siete Foods, следует из пресс-релиза PepsiCo Inc. "Сегодня PepsiCo Inc. объявила об окончательном соглашении о приобретении Garza Food Ventures LLC, известной под брендом Siete Foods ("Siete") за 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. PepsiCo Inc. заявляет, что данное соглашение способствует расширению поликультурного портфеля компании за счет приобретения аутентичного мексиканско-американского бренда, который позволит расширить ассортимент продуктов питания. "Семья Гарза (Garza) создала совершенно уникальный бренд. В каждом продукте Siete отражается их страсть к приготовлению блюд, которую мы в PepsiCo разделяем", - приводятся в релизе слова председателя и генерального директора PepsiCo Inc Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta). Сделка подлежит выполнению условий заключения, включая одобрение регулирующих органов. Компания ожидает завершение сделки в первой половине 2025 года. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников. Siete Foods (Garza Food Ventures LLC) - мексиканско-американская компания, основанная в 2014 году, производит продукты питания.

