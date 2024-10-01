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Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции - 01.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции после уверенного роста в сентябре, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:56+0300

2024-10-01T16:56+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции после уверенного роста в сентябре, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.43 мск снижается на 1,68%, до 2 809,66 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,72%, до 72,94 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня корректируется вниз, продавцы испытывают на прочность уровень 2800 пунктов. Небольшое укрепление рубля и ценовая неуверенность нефти играют не в пользу роста. Финансовый сектор выглядит хуже рынка после новостей о том, что в Госдуму будет внесен законопроект о налоге на сверхприбыль банков", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Российский рынок во вторник, 1 октября, снижается под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, рынок анализирует данные обновленного проекта бюджета, в котором заявлено, что расходы и дефицит вырастут, что может негативно сказаться на инфляции. Во-вторых, цены на нефть Brent сегодня опускались ниже 70 долларов за баррель, однако довольно быстро вернулись к 71 доллару за баррель",- отметил Игнат Иванов из ФГ "Финам". Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе и перешел в стадию нисходящей коррекции после бычьего сентября, комментирует Елена Кожухова из "Велес капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Фосагро" (+2,97%), "СПБ Биржи" (+2,69%), "Магнита" (+1,91%), "Мосэнерго" (+1,43%), расписки "Русагро" (+1,34%), "Глобалтранса" (+0,87%). В лидерах снижения стоимости – акции "М.Видео" (-4,21%), ВТБ (-2,72%), "Роснефти" (-2,69%), ОВК (-2,6%), Мечела (обыкновенные снижаются на 2,55%, префы – на 2,52%), ТМК (-2,36%). ПРОГНОЗЫ "Предполагаем, что индекс Мосбиржи завершит день чуть выше 2800 пунктов. В случае пробоя вниз этой отметки откроется путь к 2775 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Продажи в РФ на данный момент проходят в рамках фиксации прибыли, а тревожным сигналом в ближайшие сессии мог бы стать уход индекса Мосбиржи ниже 2700 пунктов", - считает Кожухова из "Велес капитал". Иванов из ФГ "Финам" ожидает закрытия рынка в красной зоне.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс