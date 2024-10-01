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"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией

"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией

Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T05:37+0300

2024-10-01T05:37+0300

2024-10-01T05:37+0300

политика

германия

россия

война

запад

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости. "Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации", - объяснил Котре.Он также подчеркнул, что эскалация будет иметь негативные последствия как для России, так и для Запада.В прошлом году глава германского МИД сказала, что европейские страны ведут войну с Россией. Подобное заявление резко осудили многие политики в самой ФРГ. Позже Бербок признала свою ошибку.

https://1prime.ru/20240930/germaniya-851864967.html

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германия, россия, война, запад