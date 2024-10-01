Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241001/voyna-851878429.html
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией
Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T05:37+0300
2024-10-01T05:37+0300
политика
германия
россия
война
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости. "Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации", - объяснил Котре.Он также подчеркнул, что эскалация будет иметь негативные последствия как для России, так и для Запада.В прошлом году глава германского МИД сказала, что европейские страны ведут войну с Россией. Подобное заявление резко осудили многие политики в самой ФРГ. Позже Бербок признала свою ошибку.
https://1prime.ru/20240930/germaniya-851864967.html
германия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, россия, война, запад
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, война, ЗАПАД
05:37 01.10.2024
 
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией

Котре: Германия не воюет с Россией, хотя некоторые хотят на РФ напасть

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.
"Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации", - объяснил Котре.
Он также подчеркнул, что эскалация будет иметь негативные последствия как для России, так и для Запада.
В прошлом году глава германского МИД сказала, что европейские страны ведут войну с Россией. Подобное заявление резко осудили многие политики в самой ФРГ. Позже Бербок признала свою ошибку.
Банкноты евро
СМИ поставило под сомнение экономические перспективы Германии в 2024 году
Вчера, 13:34
 
ПолитикаГЕРМАНИЯРОССИЯвойнаЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала