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"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией
Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T05:37+0300
2024-10-01T05:37+0300
2024-10-01T05:37+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости. "Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации", - объяснил Котре.Он также подчеркнул, что эскалация будет иметь негативные последствия как для России, так и для Запада.В прошлом году глава германского МИД сказала, что европейские страны ведут войну с Россией. Подобное заявление резко осудили многие политики в самой ФРГ. Позже Бербок признала свою ошибку.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, война, ЗАПАД
"Ведет к эскалации": в бундестаге прокомментировали отношения с Россией
Котре: Германия не воюет с Россией, хотя некоторые хотят на РФ напасть
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Германия не воюет с Москвой, однако некоторые немецкие политики готовы напасть на нее, рассказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.
"Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – прим. ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации", - объяснил Котре.
Он также подчеркнул, что эскалация будет иметь негативные последствия как для России, так и для Запада.
В прошлом году глава германского МИД сказала, что европейские страны ведут войну с Россией. Подобное заявление резко осудили многие политики в самой ФРГ. Позже Бербок признала свою ошибку.
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