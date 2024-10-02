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Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России
Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России - 02.10.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России
Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:23+0300
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экономика
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках "Ситибанк" и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из опубликованного определения суда. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением, истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу) – денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура требует обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в "Ситибанке", а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".
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россия, суд, арест счетов, bank of new york, jpmorgan chase
Экономика, РОССИЯ, суд, арест счетов, Bank of New York, JPMorgan Chase
Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России
Суд арестовал счета BNY Mellon и JP Morgan Chase Bank в РФ на 372 млн долларов
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках "Ситибанк" и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением, истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу) – денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура требует обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в "Ситибанке", а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".
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