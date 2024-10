https://1prime.ru/20241002/arest-851925283.html

Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России

Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России - 02.10.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:23+0300

2024-10-02T18:23+0300

2024-10-02T18:24+0300

экономика

россия

суд

арест счетов

bank of new york

jpmorgan chase

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках "Ситибанк" и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из опубликованного определения суда. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением, истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу) – денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура требует обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в "Ситибанке", а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".

https://1prime.ru/20241001/banki-851888223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, арест счетов, bank of new york, jpmorgan chase