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Кабмин расширит расходы бюджета на 1,5 трлн рублей

Кабмин расширит расходы бюджета на 1,5 трлн рублей - 02.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширит расходы бюджета на 1,5 трлн рублей

Правительство РФ планирует воспользоваться правом на расширение расходов бюджета в текущем году на 1,5 триллиона рублей, при этом поправки в закон о федеральном | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:06+0300

2024-10-02T13:06+0300

2024-10-02T13:06+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ планирует воспользоваться правом на расширение расходов бюджета в текущем году на 1,5 триллиона рублей, при этом поправки в закон о федеральном бюджете не потребуются, а финансироваться допрасходы будут за счет накопленных бюджетных остатков, без заимствований и привлечения средств Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Мы представили законопроект по наделению полномочиями правительства по расширению расходов на 1,5 триллиона рублей. Правительство будет в рамках этих полномочий увеличивать расходы, поправки не нужны будут", - сказал он, отвечая на вопрос о планах внесения поправок в действующий закон о бюджете в осеннюю сессию. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку, дефицит бюджета текущего года составит 3,3 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. В действующем законе о бюджете на 2024 год дефицит оценивался 2,1 триллиона рублей, или 1,1% ВВП. На вопрос о том, включает ли новая оценка дефицита бюджета в 2024 году рост расходов на 1,5 триллиона рублей, Колычев ответил, что включает. "Вот эти 1,5 триллиона мы финансировать за счет дополнительных заимствований не собираемся. В законопроекте, собственно, и не предусмотрено расширение заимствований. У нас полномочий нет расширять заимствования... Мы будем финансировать за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета", - сказал он, подчеркнув, что и "ФНБ не вовлекается". Колычев добавил, что накопленных остатков достаточно для этого, и "еще останется". Как далее пояснил замминистра, у правительства есть право увеличивать расходы под рост ненефтегазовых доходов без поправок в бюджетное законодательство. "Для этого достаточно увеличить прогноз ненефтегазовых доходов, и он пополнит резервный фонд правительства, и обращаться в Госдуму не обязательно, такое полномочие и так есть у правительства. И мы им пользуемся в этом году, были поправки весной, уже вышло распоряжение правительства о пополнении резервного фонда на рост ненефтегазовых доходов", - сказал он.

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минфин, правительство рф, бюджет, расходы