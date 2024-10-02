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СМИ: Pink Floyd продаст права на свою музыку Sony за $400 млн - 02.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Pink Floyd продаст права на свою музыку Sony за $400 млн
СМИ: Pink Floyd продаст права на свою музыку Sony за $400 млн - 02.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Pink Floyd продаст права на свою музыку Sony за $400 млн
Британская рок-группа Pink Floyd готова продать права на свою музыку лейблу Sony Music за 400 миллионов долларов, передает издание Financial Times со ссылкой на | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:32+0300
2024-10-02T10:34+0300
sony music
права
музыка
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Британская рок-группа Pink Floyd готова продать права на свою музыку лейблу Sony Music за 400 миллионов долларов, передает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Pink Floyd, британская рок-группа, согласилась продать права на свой обширный каталог музыки, включая такие хиты, как Wish You Were Here и Money, музыкальному лейблу Sony за примерно 400 миллионов долларов", - следует из заявления. Утверждается, что Sony также получит права на музыкальные записи, название музыкальной группы, а также продажу связанных с ней товаров и право снять фильм или сериал о ее деятельности. Издание утверждает, что подписанный договор положил конец многолетним "распрям и драме" между участниками Pink Floyd по вопросам деталей продажи прав. Ранее Sony Music приобрела права на часть музыки британской группы Queen за 1 миллиард долларов.Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977).
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sony music, права, музыка
Sony Music, Права, музыка
10:32 02.10.2024 (обновлено: 10:34 02.10.2024)
 
СМИ: Pink Floyd продаст права на свою музыку Sony за $400 млн

"FT": группа Pink Floyd продаст права на свою музыку лейблу Sony за $400 млн

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Британская рок-группа Pink Floyd готова продать права на свою музыку лейблу Sony Music за 400 миллионов долларов, передает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Pink Floyd, британская рок-группа, согласилась продать права на свой обширный каталог музыки, включая такие хиты, как Wish You Were Here и Money, музыкальному лейблу Sony за примерно 400 миллионов долларов", - следует из заявления.
Утверждается, что Sony также получит права на музыкальные записи, название музыкальной группы, а также продажу связанных с ней товаров и право снять фильм или сериал о ее деятельности.
Издание утверждает, что подписанный договор положил конец многолетним "распрям и драме" между участниками Pink Floyd по вопросам деталей продажи прав. Ранее Sony Music приобрела права на часть музыки британской группы Queen за 1 миллиард долларов.
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Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977).
 
Sony MusicПравамузыка
 
 
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