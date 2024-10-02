https://1prime.ru/20241002/putin-851914440.html

В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20

В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20 - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20

Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии будет изучен в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:49+0300

2024-10-02T12:49+0300

2024-10-02T12:49+0300

политика

россия

g20

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии будет изучен в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - отметил он в беседе с журналистами.Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года, а заключительный саммит должен состояться в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября текущего года.Ранее СМИ сообщили о работе правительства Бразилии над тем, чтобы обеспечить визит президента Путина на саммит, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда. По данным газеты Folha de S.Paulo, правительство направило в ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, а также работает над положениями о иммунитете глав государств, чтобы обеспечить безопасность лидерам во время международных визитов.

https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html

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россия, g20, владимир путин