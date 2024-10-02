https://1prime.ru/20241002/putin-851914440.html
В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20
В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20 - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20
Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии будет изучен в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:49+0300
2024-10-02T12:49+0300
2024-10-02T12:49+0300
политика
россия
g20
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_a42065eb53b9a7e225e6167459d48355.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии будет изучен в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - отметил он в беседе с журналистами.Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года, а заключительный саммит должен состояться в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября текущего года.Ранее СМИ сообщили о работе правительства Бразилии над тем, чтобы обеспечить визит президента Путина на саммит, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда. По данным газеты Folha de S.Paulo, правительство направило в ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, а также работает над положениями о иммунитете глав государств, чтобы обеспечить безопасность лидерам во время международных визитов.
https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_aeba950dc62f062ee88461fc1e3aa71e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, g20, владимир путин
Политика, РОССИЯ, G20, Владимир Путин
В Кремле проработают вопрос возможного участие Путина в саммите G20
Песков: Кремль продолжает изучать вопрос возможного участие Путина в саммите G20
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии будет изучен в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем проработку этого вопроса. И после того, как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - отметил он в беседе с журналистами.
Бразилия председательствует в G20 с декабря 2023 года, а заключительный саммит должен состояться в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября текущего года.
Ранее СМИ сообщили о работе правительства Бразилии над тем, чтобы обеспечить визит президента Путина на саммит, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда. По данным газеты Folha de S.Paulo, правительство направило в ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, а также работает над положениями о иммунитете глав государств, чтобы обеспечить безопасность лидерам во время международных визитов.
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС