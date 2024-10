https://1prime.ru/20241003/dochki-851934451.html

"Хэдхантер" завершил редомициляцию "дочек" с Кипра в России

2024-10-03T08:39+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. МКПАО "Хэдхантер" завершило ключевой этап в процессе редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd с Кипра в РФ - кипрский регистратор выдал официальное согласие на переезд компаний в иностранную юрисдикцию, говорится в материалах компании. "МКПАО "Хэдхантер" сообщает об успешном завершении ключевого этапа в процессе редомициляции ее кипрских дочерних обществ Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd в Россию. Регистратор компаний Кипра выдал обеим компаниям свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, что является официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям", - сказано в сообщении. В компании напомнили, что завершение редомициляции и публичный статус позволят осуществлять выплаты дивидендов акционерам. Выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию, ожидают в МКПАО "Хэдхантер". МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC также планируется редомицилировать в калининградский САР.

