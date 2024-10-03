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В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot
В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot - 03.10.2024, ПРАЙМ
В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot
Эстония в ближайшие 10-15 лет не сможет приобрести системы ПВО, аналогичные американским Patriot, передает ERR со ссылкой на заявление бывшего командующего ВВС... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:39+0300
2024-10-03T12:39+0300
вооружения
эстония
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эстония в ближайшие 10-15 лет не сможет приобрести системы ПВО, аналогичные американским Patriot, передает ERR со ссылкой на заявление бывшего командующего ВВС страны Яака Тариена."А самая верхняя часть этого купола, которую в Украине заполняет Patriot, - это настолько ресурсоемкая вещь, что я не думаю, что Эстония сможет самостоятельно приобрести такой ресурс в ближайшие 10-15 лет. Здесь мы по-прежнему должны полагаться на союзников", - приводит издание слова генерала.Таринен также заметил, что силы обороны Эстонии вынуждены рассчитывать на систему ПВО, в состав которой входят два эшелона средней и малой дальности. В первый эшелон входят немецкие системы IRIS-T, во второй же Mistral и Piorun французской и польской разработки.Генерал заключил, что эстонской стороне важно грамотно оценивать свою бюджет, так как он не сравнится с бюджетом таких стран, как, например, Израиль, который мог потратить на отражение атаки со стороны Ирана практически "годовой оборонный бюджет Эстонии".
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эстония, пво
Вооружения, ЭСТОНИЯ, ПВО
12:39 03.10.2024
 
В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot

Генерал Таринен: Эстония не сможет приобрести ПВО, подобные Patriot

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эстония в ближайшие 10-15 лет не сможет приобрести системы ПВО, аналогичные американским Patriot, передает ERR со ссылкой на заявление бывшего командующего ВВС страны Яака Тариена.
"А самая верхняя часть этого купола, которую в Украине заполняет Patriot, - это настолько ресурсоемкая вещь, что я не думаю, что Эстония сможет самостоятельно приобрести такой ресурс в ближайшие 10-15 лет. Здесь мы по-прежнему должны полагаться на союзников", - приводит издание слова генерала.
Таринен также заметил, что силы обороны Эстонии вынуждены рассчитывать на систему ПВО, в состав которой входят два эшелона средней и малой дальности. В первый эшелон входят немецкие системы IRIS-T, во второй же Mistral и Piorun французской и польской разработки.
Генерал заключил, что эстонской стороне важно грамотно оценивать свою бюджет, так как он не сравнится с бюджетом таких стран, как, например, Израиль, который мог потратить на отражение атаки со стороны Ирана практически "годовой оборонный бюджет Эстонии".
Флаг Эстонии
Эстония собирается потратить более четырех миллиардов евро на боеприпасы
19 сентября, 21:06
 
ВооруженияЭСТОНИЯПВО
 
 
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