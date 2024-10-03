https://1prime.ru/20241003/estoniya-851939539.html

В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot

В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot - 03.10.2024, ПРАЙМ

В Эстонии посетовали на неспособность приобрести ПВО, подобные Patriot

Эстония в ближайшие 10-15 лет не сможет приобрести системы ПВО, аналогичные американским Patriot, передает ERR со ссылкой на заявление бывшего командующего ВВС... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:39+0300

вооружения

эстония

пво

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эстония в ближайшие 10-15 лет не сможет приобрести системы ПВО, аналогичные американским Patriot, передает ERR со ссылкой на заявление бывшего командующего ВВС страны Яака Тариена."А самая верхняя часть этого купола, которую в Украине заполняет Patriot, - это настолько ресурсоемкая вещь, что я не думаю, что Эстония сможет самостоятельно приобрести такой ресурс в ближайшие 10-15 лет. Здесь мы по-прежнему должны полагаться на союзников", - приводит издание слова генерала.Таринен также заметил, что силы обороны Эстонии вынуждены рассчитывать на систему ПВО, в состав которой входят два эшелона средней и малой дальности. В первый эшелон входят немецкие системы IRIS-T, во второй же Mistral и Piorun французской и польской разработки.Генерал заключил, что эстонской стороне важно грамотно оценивать свою бюджет, так как он не сравнится с бюджетом таких стран, как, например, Израиль, который мог потратить на отражение атаки со стороны Ирана практически "годовой оборонный бюджет Эстонии".

https://1prime.ru/20240919/estoniya-851678222.html

эстония

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эстония, пво