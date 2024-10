https://1prime.ru/20241003/kassatsiya-851936575.html

Glencore подала кассацию на взыскание убытков в пользу Сбербанка

Glencore подала кассацию на взыскание убытков в пользу Сбербанка

МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Швейцарская Glencore Group Funding AG подала кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций о взыскании с нее и еще трех структур крупного международного сырьевого трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (около 12 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков в пользу Сбербанка. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба 1 октября поступила в арбитражный суд Москвы, она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Суд первой инстанции в апреле по иску Сбербанка взыскал с холдинговой Glencore PLC, британской Glencore UK Ltd, швейцарской Glencore International AG и на тот момент эмиратской Glencore Group Funding Limited (впоследствии компания перерегистрировалась в Швейцарию и стала называться Glencore Group Funding AG) около 114,8 миллиона евро. Суд также удовлетворил еще требование Сбербанка – об обращении взыскания на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих Glencore Group Funding. Решение вступило в силу в июле, когда Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию, поданную Glencore Group Funding. Этот спор связан с договором 2020 года, по которому швейцарский трейдер Сбербанка Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd, третьему лицу в процессе, на границы Украины с Венгрией и Словакией. Покупатель нефть не оплатил ввиду правил, применяемых в Glencore к российским подсанкционным лицам. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года по иску Сбербанка взыскал около 117 миллионов евро по этому же договору с самого должника – Glencore Energy UK Ltd. Право требовать задолженность в размере около 114,8 миллиона евро Sber Trading Swiss уступила Сбербанку. Поскольку, по мнению истца, совместными действиями компаний группы Glencore в виде следования антироссийским санкциям ему причинен вред, иск о взыскании убытков предъявлен к головной структуре Glencore PLC, а также к ее "дочкам", имеющим имущество в России, на которое может быть обращено взыскание. Представитель Glencore PLC ранее заявил в суде, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. Glencore – один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.

