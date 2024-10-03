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"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины
Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:26+0300
2024-10-03T09:26+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х."Западные корпорации крадут ее земли и начхать хотели они на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО, которая Украине сулит только лишь уничтожение", — объяснил политик.Он также подчеркнул, что действия Вашингтона и Евросоюза похожи на попытки колонизировать украинское государство.Ранее стало известно, что привлечением средств для восстановления инфраструктуры на Украине займется крупная американская инвестиционная компания BlackRock. СМИ отметили высокую стоимость услуг фирмы.
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украина, запад, сша, ес, инвестиции
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, ЕС, инвестиции
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины
Экс-депутат ЕП Уоллес: западные корпорации крадут земли на Украине
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х
.
"Западные корпорации крадут ее земли и начхать хотели они на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО, которая Украине сулит только лишь уничтожение", — объяснил политик.
Он также подчеркнул, что действия Вашингтона и Евросоюза похожи на попытки колонизировать украинское государство.
Ранее стало известно, что привлечением средств для восстановления инфраструктуры на Украине займется крупная американская инвестиционная компания BlackRock. СМИ отметили высокую стоимость услуг фирмы.
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