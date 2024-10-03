https://1prime.ru/20241003/korporatsii-851935261.html

"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины

"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины

Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:26+0300

2024-10-03T09:26+0300

2024-10-03T09:26+0300

экономика

украина

запад

сша

ес

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х."Западные корпорации крадут ее земли и начхать хотели они на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО, которая Украине сулит только лишь уничтожение", — объяснил политик.Он также подчеркнул, что действия Вашингтона и Евросоюза похожи на попытки колонизировать украинское государство.Ранее стало известно, что привлечением средств для восстановления инфраструктуры на Украине займется крупная американская инвестиционная компания BlackRock. СМИ отметили высокую стоимость услуг фирмы.

https://1prime.ru/20240930/zapad-851866102.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, ес, инвестиции