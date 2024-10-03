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"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины
Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:26+0300
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экономика
украина
запад
сша
ес
инвестиции
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х."Западные корпорации крадут ее земли и начхать хотели они на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО, которая Украине сулит только лишь уничтожение", — объяснил политик.Он также подчеркнул, что действия Вашингтона и Евросоюза похожи на попытки колонизировать украинское государство.Ранее стало известно, что привлечением средств для восстановления инфраструктуры на Украине займется крупная американская инвестиционная компания BlackRock. СМИ отметили высокую стоимость услуг фирмы.
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украина
запад
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украина, запад, сша, ес, инвестиции
Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, ЕС, инвестиции
09:26 03.10.2024
 
"Сулит уничтожение": на Западе заговорили о разделе Украины

Экс-депутат ЕП Уоллес: западные корпорации крадут земли на Украине

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Крупные корпорации Запада крадут территории на Украине, рассказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети Х.
"Западные корпорации крадут ее земли и начхать хотели они на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО, которая Украине сулит только лишь уничтожение", — объяснил политик.
Он также подчеркнул, что действия Вашингтона и Евросоюза похожи на попытки колонизировать украинское государство.
Ранее стало известно, что привлечением средств для восстановления инфраструктуры на Украине займется крупная американская инвестиционная компания BlackRock. СМИ отметили высокую стоимость услуг фирмы.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
"Удачная стратегия". Эксперт раскрыл, зачем Запад стремится к эскалации
30 сентября, 14:51
 
ЭкономикаУКРАИНАЗАПАДСШАЕСинвестиции
 
 
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