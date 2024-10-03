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В Минфине не поддерживают законопроект о налоге на сверхприбыль для банков

В Минфине не поддерживают законопроект о налоге на сверхприбыль для банков - 03.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине не поддерживают законопроект о налоге на сверхприбыль для банков

Минфин России не поддерживает законопроект, внесённый депутатами Госдумы, в котором предлагается ввести налог со ставкой 10% на сверхприбыль для банков,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T22:24+0300

2024-10-03T22:24+0300

2024-10-03T22:24+0300

экономика

россия

минфин

банки

налог на сверхприбыль

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает законопроект, внесённый депутатами Госдумы, в котором предлагается ввести налог со ставкой 10% на сверхприбыль для банков, поскольку повышение налога на прибыль до 25% затрагивает и банковский сектор, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Минфин России подготовил отрицательное заключение на законопроект. Законом, принятым летом, о донастройке налоговой системы ставка налога на прибыль организаций уже повышена до 25%, которую будет применять в том числе банковский сектор", - отметили в министерстве. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести налог в размере 10% на сверхприбыль для банков. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что проектом федерального закона предлагается определять сверхприбыль банков как "превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год", а ставка налога проектом устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. По мнению авторов проекта, реализация норм законопроекта позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы, в размере около 200 миллиардов рублей. Принятый летом закон предусматривает увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций с 20% до 25% в целях совершенствования налоговой системы РФ. Ставка налога повышается только в её федеральной части - с 3% до 8%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счёт снижения её федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства. О НАЛОГЕ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ В 2023 году в РФ был введён для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составлял 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. Однако, его сумму можно было снизить вдвое, если обеспечительный платеж был перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Сборы в федеральный бюджет превысили прогноз в 300 миллиардов рублей, бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, банки, налог на сверхприбыль