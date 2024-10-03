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Эксперт оценил потенциал России к росту нефтедобычи - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт оценил потенциал России к росту нефтедобычи
Эксперт оценил потенциал России к росту нефтедобычи - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал России к росту нефтедобычи
Россия имеет потенциал к росту нефтедобычи до 2030 года, но главная интрига в том, будет ли к этому времени достаточный спрос на мировом рынке нефти для новых... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T08:21+0300
2024-10-03T08:22+0300
энергетика
нефтедобыча
российская нефть
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал к росту нефтедобычи до 2030 года, но главная интрига в том, будет ли к этому времени достаточный спрос на мировом рынке нефти для новых объемов сырья, рассказал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Минэкономразвития в базовом сценарии бюджета на ближайшую трехлетку ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году снизится на 1,6%, до 521,3 миллиона тонн. Вице-премьер РФ Александр Новак накануне публикации проекта бюджета говорил, что добыча составит от 515 до 521 миллиона тонн. По прогнозу АКРА, добыча жидких углеводородов в России в текущем году будет ближе к верхней границе прогноза Новака - около 520 миллионов тонн. Как объяснил Танурков, ограничением для добычи нефти в России в настоящее время является соглашение ОПЕК+, нацеленное именно на это. "В перспективе до 2030 года есть потенциал увеличения добычи - в частности благодаря проекту "Восток Ойл". Основной вопрос - хватит ли емкости рынка для дополнительных объемов, особенно с учетом ожидаемого на период около 2030 года пика глобального спроса на нефть в связи с переходом автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электродвигатели", - считает Танурков. Но он не исключил, что полного перехода на электротранспорт может так и не случиться, а в таком случае прогноз пика спроса на нефть будет постепенно отодвигаться вправо, создавая предпосылки для роста российской нефтедобычи. Некоторые эксперты, в том числе Международное энергетическое агентство, согласны, что пик спроса на нефть в мире будет примерно в 2030 году. Однако Новак выразил мнение, что до 2050 года не ожидается пика ни на нефть, ни на газ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс также не видит на горизонте пика нефтяного спроса. Россия закладывает в энергостратегию-2050 достижение ежегодной добычи нефти в 540 миллионов тонн. Новак считает, что этого показателя можно достичь не раньше, чем через несколько лет - это будет зависеть от роста мирового рынка и от совместных действий со странами ОПЕК+. "При снятии ограничений (в рамках ОПЕК+ - ред.) добыча могла бы в течение 1-1,5 лет выйти на заявленный уровень в 540 миллионов тонн в год", - допустил собеседник агентства.
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нефтедобыча, российская нефть
Энергетика, нефтедобыча, российская нефть
08:21 03.10.2024 (обновлено: 08:22 03.10.2024)
 
Эксперт оценил потенциал России к росту нефтедобычи

АКРА: Россия имеет потенциал к росту нефтедобычи до 2030 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал к росту нефтедобычи до 2030 года, но главная интрига в том, будет ли к этому времени достаточный спрос на мировом рынке нефти для новых объемов сырья, рассказал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
Минэкономразвития в базовом сценарии бюджета на ближайшую трехлетку ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году снизится на 1,6%, до 521,3 миллиона тонн. Вице-премьер РФ Александр Новак накануне публикации проекта бюджета говорил, что добыча составит от 515 до 521 миллиона тонн.
По прогнозу АКРА, добыча жидких углеводородов в России в текущем году будет ближе к верхней границе прогноза Новака - около 520 миллионов тонн. Как объяснил Танурков, ограничением для добычи нефти в России в настоящее время является соглашение ОПЕК+, нацеленное именно на это.
"В перспективе до 2030 года есть потенциал увеличения добычи - в частности благодаря проекту "Восток Ойл". Основной вопрос - хватит ли емкости рынка для дополнительных объемов, особенно с учетом ожидаемого на период около 2030 года пика глобального спроса на нефть в связи с переходом автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электродвигатели", - считает Танурков.
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Но он не исключил, что полного перехода на электротранспорт может так и не случиться, а в таком случае прогноз пика спроса на нефть будет постепенно отодвигаться вправо, создавая предпосылки для роста российской нефтедобычи.
Некоторые эксперты, в том числе Международное энергетическое агентство, согласны, что пик спроса на нефть в мире будет примерно в 2030 году. Однако Новак выразил мнение, что до 2050 года не ожидается пика ни на нефть, ни на газ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс также не видит на горизонте пика нефтяного спроса.
Россия закладывает в энергостратегию-2050 достижение ежегодной добычи нефти в 540 миллионов тонн. Новак считает, что этого показателя можно достичь не раньше, чем через несколько лет - это будет зависеть от роста мирового рынка и от совместных действий со странами ОПЕК+.
"При снятии ограничений (в рамках ОПЕК+ - ред.) добыча могла бы в течение 1-1,5 лет выйти на заявленный уровень в 540 миллионов тонн в год", - допустил собеседник агентства.
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Энергетиканефтедобычароссийская нефть
 
 
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