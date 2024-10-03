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Россияне назвали среднюю сумму займа на ремонт - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Россияне назвали среднюю сумму займа на ремонт
Россияне назвали среднюю сумму займа на ремонт - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали среднюю сумму займа на ремонт
Более половины (53%) россиян, которые намерены использовать заемные средства на ремонт в квартире или частном доме, готовы взять в долг сумму от 200 до 500... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T05:57+0300
2024-10-03T05:57+0300
ремонт
россия
мфо
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Более половины (53%) россиян, которые намерены использовать заемные средства на ремонт в квартире или частном доме, готовы взять в долг сумму от 200 до 500 тысяч рублей, следует из исследования сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. Всего, по данным сервиса, 40,9% опрошенных планируют одолжить в том или ином виде деньги на ремонт: в банке или в МФО, у родственников или в других источниках. Так, о планах использовать кредитные средства от банка или МФО сообщили 32,5% респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4% опрошенных. Еще 39,3% планируют обойтись собственными средствами или рассчитывают на безвозмездную финансовую поддержку родственников, в частности, родителей. Остальные 19,8% еще не определились в этом вопросе. "Большинство респондентов (52,6%) указали диапазон 200-500 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Следующей по популярности для займа на ремонт оказалась сумма до 200 тысяч рублей - ее указали 34,8% опрошенных. На заемные средства от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей ориентируются 10,3% респондентов, а на сумму свыше миллиона рублей готовы оставшиеся 2,3%. Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, обратил внимание, что потребность в дофинансировании бюджета на ремонт за счет заемных средств связана с общим ростом цен на стройматериалы, услуги рабочих и прочее. "Банковские кредиты граждане, как правило, берут на глобальные связанные с ремонтом траты. За счет микрозаймов на короткий срок они чаще покрывают неизбежно возникающие в ходе ремонта непредвиденные расходы. Доля таких заявок стабильно входит в топ самых популярных целей займов, из года в год она составляет в среднем порядка 10-15% от общего количества запросов", - сказал Пустовит. Исследование проводилось с 23 по 30 сентября, в нем участвовали 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России и планирующих на горизонте ближайшего года начать ремонт в квартире или частном доме.
https://1prime.ru/20241003/issledovanie-851931715.html
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ремонт, россия, мфо
ремонт, РОССИЯ, МФО
05:57 03.10.2024
 
Россияне назвали среднюю сумму займа на ремонт

МФО: для половины россиян, готовых взять в долг на ремонт, приемлемы 200-500 тысяч рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Более половины (53%) россиян, которые намерены использовать заемные средства на ремонт в квартире или частном доме, готовы взять в долг сумму от 200 до 500 тысяч рублей, следует из исследования сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
Всего, по данным сервиса, 40,9% опрошенных планируют одолжить в том или ином виде деньги на ремонт: в банке или в МФО, у родственников или в других источниках. Так, о планах использовать кредитные средства от банка или МФО сообщили 32,5% респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4% опрошенных. Еще 39,3% планируют обойтись собственными средствами или рассчитывают на безвозмездную финансовую поддержку родственников, в частности, родителей. Остальные 19,8% еще не определились в этом вопросе.
"Большинство респондентов (52,6%) указали диапазон 200-500 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Следующей по популярности для займа на ремонт оказалась сумма до 200 тысяч рублей - ее указали 34,8% опрошенных. На заемные средства от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей ориентируются 10,3% респондентов, а на сумму свыше миллиона рублей готовы оставшиеся 2,3%.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"
05:13
Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, обратил внимание, что потребность в дофинансировании бюджета на ремонт за счет заемных средств связана с общим ростом цен на стройматериалы, услуги рабочих и прочее.
"Банковские кредиты граждане, как правило, берут на глобальные связанные с ремонтом траты. За счет микрозаймов на короткий срок они чаще покрывают неизбежно возникающие в ходе ремонта непредвиденные расходы. Доля таких заявок стабильно входит в топ самых популярных целей займов, из года в год она составляет в среднем порядка 10-15% от общего количества запросов", - сказал Пустовит.
Исследование проводилось с 23 по 30 сентября, в нем участвовали 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России и планирующих на горизонте ближайшего года начать ремонт в квартире или частном доме.
 
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