https://1prime.ru/20241003/sotrudnichestvo-851942727.html
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана - 03.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:53+0300
2024-10-03T14:53+0300
2024-10-03T14:53+0300
политика
россия
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - подчеркнул премьер-министр в ходе заседания кабмина.Российский премьер посетил Иран 30 сентября. В ходе своего визита Мишустин провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
https://1prime.ru/20241002/konflikt-851918309.html
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россия, иран, сотрудничество, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, сотрудничество, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Мишустин: РФ и Иран будут развивать сотрудничество по всем направлениям
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - подчеркнул премьер-министр в ходе заседания кабмина.
Российский премьер посетил Иран 30 сентября. В ходе своего визита Мишустин провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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