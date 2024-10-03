https://1prime.ru/20241003/sotrudnichestvo-851942727.html

Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана

Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана - 03.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана

Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:53+0300

2024-10-03T14:53+0300

2024-10-03T14:53+0300

политика

россия

иран

сотрудничество

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - подчеркнул премьер-министр в ходе заседания кабмина.Российский премьер посетил Иран 30 сентября. В ходе своего визита Мишустин провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

https://1prime.ru/20241002/konflikt-851918309.html

иран

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россия, иран, сотрудничество, михаил мишустин