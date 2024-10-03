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Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана - 03.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:53+0300
2024-10-03T14:53+0300
политика
россия
иран
сотрудничество
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - подчеркнул премьер-министр в ходе заседания кабмина.Российский премьер посетил Иран 30 сентября. В ходе своего визита Мишустин провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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россия, иран, сотрудничество, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, сотрудничество, Михаил Мишустин
14:53 03.10.2024
 
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана

Мишустин: РФ и Иран будут развивать сотрудничество по всем направлениям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Москва и Тегеран намерены развивать совместные проекты в разных направлениях, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - подчеркнул премьер-министр в ходе заседания кабмина.
Российский премьер посетил Иран 30 сентября. В ходе своего визита Мишустин провел переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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