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США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ

США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ - 03.10.2024, ПРАЙМ

США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ

Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность ответного военного удара по проиранским формированиям в Йемене и Сирии, пишет издание Politico, ссылаясь на... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T06:52+0300

2024-10-03T06:52+0300

2024-10-03T06:52+0300

политика

израиль

иран

сша

ракетный удар

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность ответного военного удара по проиранским формированиям в Йемене и Сирии, пишет издание Politico, ссылаясь на оставшихся неназванными советников американского президента Джо Байдена.Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести удар по формированиям, которые поддерживает Иран, или по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).При этом, согласно источникам, США настаивает на ограниченном ответе израильской стороны. Однако в связи с неспособностью полностью урегулировать кризисную ситуацию на Ближнем Востоке Джо Байден может потерять возможность влиять на принимаемые Тель-Авивом решения, уверены американские политики.

https://1prime.ru/20241002/konflikt-851918309.html

израиль

иран

сша

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израиль, иран, сша, ракетный удар