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США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ - 03.10.2024, ПРАЙМ
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США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ
США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ - 03.10.2024, ПРАЙМ
США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ
Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность ответного военного удара по проиранским формированиям в Йемене и Сирии, пишет издание Politico, ссылаясь на... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T06:52+0300
2024-10-03T06:52+0300
политика
израиль
иран
сша
ракетный удар
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность ответного военного удара по проиранским формированиям в Йемене и Сирии, пишет издание Politico, ссылаясь на оставшихся неназванными советников американского президента Джо Байдена.Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести удар по формированиям, которые поддерживает Иран, или по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).При этом, согласно источникам, США настаивает на ограниченном ответе израильской стороны. Однако в связи с неспособностью полностью урегулировать кризисную ситуацию на Ближнем Востоке Джо Байден может потерять возможность влиять на принимаемые Тель-Авивом решения, уверены американские политики.
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израиль
иран
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израиль, иран, сша, ракетный удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, ракетный удар
06:52 03.10.2024
 
США и Израиль обсуждают ответный удар по Ирану, пишут СМИ

Politico: США и Израиль обсуждают возможный удар по силам Ирана в Йемене и Сирии

© flickr.com / Johnk85Флаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© flickr.com / Johnk85
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность ответного военного удара по проиранским формированиям в Йемене и Сирии, пишет издание Politico, ссылаясь на оставшихся неназванными советников американского президента Джо Байдена.
Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести удар по формированиям, которые поддерживает Иран, или по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
При этом, согласно источникам, США настаивает на ограниченном ответе израильской стороны. Однако в связи с неспособностью полностью урегулировать кризисную ситуацию на Ближнем Востоке Джо Байден может потерять возможность влиять на принимаемые Тель-Авивом решения, уверены американские политики.
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