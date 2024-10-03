https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851946760.html

"Мы видим". Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников

"Мы видим". Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Мы видим". Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников

Помощь Израилю от союзников в перехвате иранских ракет при недавней атаке вызвала зависть со стороны Владимира Зеленского. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:52+0300

2024-10-03T16:52+0300

2024-10-03T16:52+0300

политика

украина

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Помощь Израилю от союзников в перехвате иранских ракет при недавней атаке вызвала зависть со стороны Владимира Зеленского."Мы видим, в особенности на Ближнем Востоке, как можно защищать жизни людей посредством единства союзников", — написал он в соцсети X. По мнению Зеленского, совместный перехват иранских ракет "не отличается от совместного перехвата российских". Иран 1 октября во второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, было выпущено примерно 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Размещенные в соцсетях видео продемонстрировали последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным израильских властей, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщили о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

https://1prime.ru/20241003/vsu-851944701.html

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украина, израиль, владимир зеленский, пво, поддержка украины