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Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд

Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд - 04.10.2024, ПРАЙМ

Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд

Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые еврооблигации - на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет, сообщает в пятницу пресс-служба министерства | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T07:01+0300

2024-10-04T07:01+0300

2024-10-04T07:01+0300

экономика

казахстан

евробонды

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АЛМА-АТА, 4 окт - ПРАЙМ. Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые еврооблигации - на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет, сообщает в пятницу пресс-служба министерства финансов республики. "Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В минфине считают, что этот выпуск евробондов укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных. Уточняется, что еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".

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казахстан, евробонды