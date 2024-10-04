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Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд
Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд - 04.10.2024, ПРАЙМ
Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд
Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые еврооблигации - на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет, сообщает в пятницу пресс-служба министерства | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:01+0300
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экономика
казахстан
евробонды
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АЛМА-АТА, 4 окт - ПРАЙМ. Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые еврооблигации - на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет, сообщает в пятницу пресс-служба министерства финансов республики. "Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В минфине считают, что этот выпуск евробондов укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных. Уточняется, что еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".
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казахстан, евробонды
Экономика, КАЗАХСТАН, евробонды
Казахстан впервые с 2015 года выпустил еврооблигации на $1,5 млрд
Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые евробонды, разместив выпуск на $1,5 млрд
АЛМА-АТА, 4 окт - ПРАЙМ. Казахстан впервые с 2015 года выпустил долларовые еврооблигации - на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет, сообщает в пятницу пресс-служба министерства финансов республики.
"Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В минфине считают, что этот выпуск евробондов укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Уточняется, что еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".
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