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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 04.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:35+0300

2024-10-04T16:35+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск растет на 0,43% до 2 794,48 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,84%, до 78,27 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в плюсе и продолжил развивать восходящее движение. Факторов поддержки несколько – рост цен на нефть, относительная слабость рубля, резолюция Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на банковский сектор", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон спокойный: в Китае продолжаются праздничные каникулы, Euro Stoxx 50 двигается чуть выше ноля, фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, добавил он. "Российский рынок акций сегодня показывает достаточно резвое укрепление в условиях продолжающегося подъема цен на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи имеет место "флагообразное" движение, сигнализирующее о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе",- отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". "В пятницу, 4 октября, индексы Мосбиржи и РТС показывают к середине дня рост… Поддержку индексам оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке и небольшое ослабления рубля", - констатирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Фундаментальных драйверов для поддержания восходящего тренда в акциях нет, хотя текущие оценки и привлекательны, отметила Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ЛСР (+1,64%), расписки "Русагро" (+2,06), акции "Ростелекома" (+1,23%), "Совкомфлота" (+1,09%), "Россетей" (+1,07%), "Фармосинтеза" (+1,03%). В лидерах снижения стоимости – акции "СПБ Биржи" (-3,53%), "Самолета" (-1,96%), ПИКа (-1,93%), "Мечела" (-1,89%), "Русснефти" (-1,88%), ТМК (+1,71%). ПРОГНОЗЫ "Приближение выходных и попытки могут сдерживать покупателей, тем не менее мы считаем, что шансы на завершение недели вблизи 2800 пункта по индексу Мосбиржи достаточно высоки", - говорит Шепелев. "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 октября: диапазон 2750–2850 пунктов",- оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20241004/investitsii-851995596.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс