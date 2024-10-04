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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 04.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241004/rynok-851997116.html
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 04.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:35+0300
2024-10-04T16:36+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск растет на 0,43% до 2 794,48 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,84%, до 78,27 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в плюсе и продолжил развивать восходящее движение. Факторов поддержки несколько – рост цен на нефть, относительная слабость рубля, резолюция Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на банковский сектор", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон спокойный: в Китае продолжаются праздничные каникулы, Euro Stoxx 50 двигается чуть выше ноля, фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, добавил он. "Российский рынок акций сегодня показывает достаточно резвое укрепление в условиях продолжающегося подъема цен на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи имеет место "флагообразное" движение, сигнализирующее о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе",- отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". "В пятницу, 4 октября, индексы Мосбиржи и РТС показывают к середине дня рост… Поддержку индексам оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке и небольшое ослабления рубля", - констатирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Фундаментальных драйверов для поддержания восходящего тренда в акциях нет, хотя текущие оценки и привлекательны, отметила Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ЛСР (+1,64%), расписки "Русагро" (+2,06), акции "Ростелекома" (+1,23%), "Совкомфлота" (+1,09%), "Россетей" (+1,07%), "Фармосинтеза" (+1,03%). В лидерах снижения стоимости – акции "СПБ Биржи" (-3,53%), "Самолета" (-1,96%), ПИКа (-1,93%), "Мечела" (-1,89%), "Русснефти" (-1,88%), ТМК (+1,71%). ПРОГНОЗЫ "Приближение выходных и попытки могут сдерживать покупателей, тем не менее мы считаем, что шансы на завершение недели вблизи 2800 пункта по индексу Мосбиржи достаточно высоки", - говорит Шепелев. "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 октября: диапазон 2750–2850 пунктов",- оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
16:35 04.10.2024 (обновлено: 16:36 04.10.2024)
 
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций показывает умеренный рост на 0,43% в пятницу

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 16.14 мск растет на 0,43% до 2 794,48 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,84%, до 78,27 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в плюсе и продолжил развивать восходящее движение. Факторов поддержки несколько – рост цен на нефть, относительная слабость рубля, резолюция Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на банковский сектор", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешний фон спокойный: в Китае продолжаются праздничные каникулы, Euro Stoxx 50 двигается чуть выше ноля, фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, добавил он.
"Российский рынок акций сегодня показывает достаточно резвое укрепление в условиях продолжающегося подъема цен на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи имеет место "флагообразное" движение, сигнализирующее о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе",- отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам".
"В пятницу, 4 октября, индексы Мосбиржи и РТС показывают к середине дня рост… Поддержку индексам оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке и небольшое ослабления рубля", - констатирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер".
Фундаментальных драйверов для поддержания восходящего тренда в акциях нет, хотя текущие оценки и привлекательны, отметила Алина Попцова из УК "Альфа-капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции ЛСР (+1,64%), расписки "Русагро" (+2,06), акции "Ростелекома" (+1,23%), "Совкомфлота" (+1,09%), "Россетей" (+1,07%), "Фармосинтеза" (+1,03%).
В лидерах снижения стоимости – акции "СПБ Биржи" (-3,53%), "Самолета" (-1,96%), ПИКа (-1,93%), "Мечела" (-1,89%), "Русснефти" (-1,88%), ТМК (+1,71%).

ПРОГНОЗЫ

"Приближение выходных и попытки могут сдерживать покупателей, тем не менее мы считаем, что шансы на завершение недели вблизи 2800 пункта по индексу Мосбиржи достаточно высоки", - говорит Шепелев.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 октября: диапазон 2750–2850 пунктов",- оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Ничего неэтичного: иностранцы продолжают вкладываться в российские акции
15:43
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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