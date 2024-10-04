https://1prime.ru/20241004/rynok-851997116.html
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 04.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T16:35+0300
2024-10-04T16:35+0300
2024-10-04T16:36+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск растет на 0,43% до 2 794,48 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,84%, до 78,27 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в плюсе и продолжил развивать восходящее движение. Факторов поддержки несколько – рост цен на нефть, относительная слабость рубля, резолюция Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на банковский сектор", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон спокойный: в Китае продолжаются праздничные каникулы, Euro Stoxx 50 двигается чуть выше ноля, фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, добавил он. "Российский рынок акций сегодня показывает достаточно резвое укрепление в условиях продолжающегося подъема цен на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи имеет место "флагообразное" движение, сигнализирующее о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе",- отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". "В пятницу, 4 октября, индексы Мосбиржи и РТС показывают к середине дня рост… Поддержку индексам оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке и небольшое ослабления рубля", - констатирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Фундаментальных драйверов для поддержания восходящего тренда в акциях нет, хотя текущие оценки и привлекательны, отметила Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ЛСР (+1,64%), расписки "Русагро" (+2,06), акции "Ростелекома" (+1,23%), "Совкомфлота" (+1,09%), "Россетей" (+1,07%), "Фармосинтеза" (+1,03%). В лидерах снижения стоимости – акции "СПБ Биржи" (-3,53%), "Самолета" (-1,96%), ПИКа (-1,93%), "Мечела" (-1,89%), "Русснефти" (-1,88%), ТМК (+1,71%). ПРОГНОЗЫ "Приближение выходных и попытки могут сдерживать покупателей, тем не менее мы считаем, что шансы на завершение недели вблизи 2800 пункта по индексу Мосбиржи достаточно высоки", - говорит Шепелев. "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 октября: диапазон 2750–2850 пунктов",- оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
https://1prime.ru/20241004/investitsii-851995596.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций показывает умеренный рост на 0,43% в пятницу
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в пятницу, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 16.14 мск растет на 0,43% до 2 794,48 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,84%, до 78,27 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в плюсе и продолжил развивать восходящее движение. Факторов поддержки несколько – рост цен на нефть, относительная слабость рубля, резолюция Минфина не увеличивать налоговую нагрузку на банковский сектор", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешний фон спокойный: в Китае продолжаются праздничные каникулы, Euro Stoxx 50 двигается чуть выше ноля, фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, добавил он.
"Российский рынок акций сегодня показывает достаточно резвое укрепление в условиях продолжающегося подъема цен на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи имеет место "флагообразное" движение, сигнализирующее о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе",- отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам".
"В пятницу, 4 октября, индексы Мосбиржи и РТС показывают к середине дня рост… Поддержку индексам оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке и небольшое ослабления рубля", - констатирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер".
Фундаментальных драйверов для поддержания восходящего тренда в акциях нет, хотя текущие оценки и привлекательны, отметила Алина Попцова из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции ЛСР (+1,64%), расписки "Русагро" (+2,06), акции "Ростелекома" (+1,23%), "Совкомфлота" (+1,09%), "Россетей" (+1,07%), "Фармосинтеза" (+1,03%).
В лидерах снижения стоимости – акции "СПБ Биржи" (-3,53%), "Самолета" (-1,96%), ПИКа (-1,93%), "Мечела" (-1,89%), "Русснефти" (-1,88%), ТМК (+1,71%).
"Приближение выходных и попытки могут сдерживать покупателей, тем не менее мы считаем, что шансы на завершение недели вблизи 2800 пункта по индексу Мосбиржи достаточно высоки", - говорит Шепелев.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 4 октября: диапазон 2750–2850 пунктов",- оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Ничего неэтичного: иностранцы продолжают вкладываться в российские акции