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В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных

В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных - 05.10.2024, ПРАЙМ

В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных

С 1 октября 2025 года российские власти могут индексировать средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T09:18+0300

2024-10-05T09:18+0300

2024-10-05T09:47+0300

россия

бюджет

военные

инфляция

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. С 1 октября 2025 года российские власти могут индексировать средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.Отмечается, что индексация составит 4,5 процента."Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", - указано в материалах к проекту. Ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1 процента. Ко всему прочему, проиндексированы также будут зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений.

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россия, бюджет, военные, инфляция