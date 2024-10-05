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В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных
В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных - 05.10.2024, ПРАЙМ
В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных
С 1 октября 2025 года российские власти могут индексировать средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T09:18+0300
2024-10-05T09:47+0300
россия
бюджет
военные
инфляция
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. С 1 октября 2025 года российские власти могут индексировать средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.Отмечается, что индексация составит 4,5 процента."Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", - указано в материалах к проекту. Ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1 процента. Ко всему прочему, проиндексированы также будут зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений.
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россия, бюджет, военные, инфляция
РОССИЯ, бюджет, военные, инфляция
09:18 05.10.2024 (обновлено: 09:47 05.10.2024)
 
В России в 2025 году могут увеличить денежное довольствие военных

Денежное довольствие военных в 2025 году планируют увеличить на 4,5 процента

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. С 1 октября 2025 года российские власти могут индексировать средства на денежное довольствие военнослужащих. Об этом рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.
Отмечается, что индексация составит 4,5 процента.
"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", - указано в материалах к проекту.
Ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1 процента. Ко всему прочему, проиндексированы также будут зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений.
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