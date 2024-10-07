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"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям - 07.10.2024, ПРАЙМ

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям

"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в январе-сентябре снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 2,8% по... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:16+0300

2024-10-07T16:16+0300

2024-10-07T16:16+0300

экономика

россия

алкоголь

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в январе-сентябре снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 10,95 миллиона декалитров, сообщила компания. "Общие отгрузки составили 10,95 миллиона декалитров, что на 2,8% меньше цифры прошлого года", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.

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россия, алкоголь