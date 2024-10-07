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"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям - 07.10.2024, ПРАЙМ
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям
"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в январе-сентябре снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 2,8% по... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:16+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в январе-сентябре снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 10,95 миллиона декалитров, сообщила компания. "Общие отгрузки составили 10,95 миллиона декалитров, что на 2,8% меньше цифры прошлого года", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.
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россия, алкоголь
Экономика, РОССИЯ, алкоголь
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям до 10,95 млн декалитров
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в январе-сентябре снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 10,95 миллиона декалитров, сообщила компания.
"Общие отгрузки составили 10,95 миллиона декалитров, что на 2,8% меньше цифры прошлого года", - говорится в сообщении об операционных результатах за период.