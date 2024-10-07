https://1prime.ru/20241007/ukraina-852022739.html

Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре

Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре - 07.10.2024, ПРАЙМ

Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре

В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:20+0300

2024-10-07T09:20+0300

2024-10-07T09:20+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, Киев ждет самый сложный период в истории страны, который усугубляется военными, экономическими и социальными проблемами. СМИ также отмечают, что намерения украинской стороны вернуться к границам 1991 года крайне маловероятно, а сами бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к переговорам с Москвой.В Вашингтоне, который выступает одним из ключевых союзников киевского режима, также понимают несостоятельность своей стратегии по Украине и ищут все возможные способы перевести кризис в более "спокойное состояние"."Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — рассказал в беседе с изданием экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять свою стратегию на фронте до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Тем не менее, после выборного процесса его все-таки "додавят", так как конфликт уже достиг стадии, когда очевидно, что Москву одолеть не удастся и конфликт придется завершить. Западные союзники уже во всю готовят своих граждан к тому, что кризис на Украине завершится в пользу российской стороны, заключил собеседник издания.

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украина, сша, владимир зеленский