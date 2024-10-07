https://1prime.ru/20241007/ukraina-852022739.html
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре - 07.10.2024, ПРАЙМ
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре
В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:20+0300
2024-10-07T09:20+0300
2024-10-07T09:20+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, Киев ждет самый сложный период в истории страны, который усугубляется военными, экономическими и социальными проблемами. СМИ также отмечают, что намерения украинской стороны вернуться к границам 1991 года крайне маловероятно, а сами бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к переговорам с Москвой.В Вашингтоне, который выступает одним из ключевых союзников киевского режима, также понимают несостоятельность своей стратегии по Украине и ищут все возможные способы перевести кризис в более "спокойное состояние"."Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — рассказал в беседе с изданием экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять свою стратегию на фронте до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Тем не менее, после выборного процесса его все-таки "додавят", так как конфликт уже достиг стадии, когда очевидно, что Москву одолеть не удастся и конфликт придется завершить. Западные союзники уже во всю готовят своих граждан к тому, что кризис на Украине завершится в пользу российской стороны, заключил собеседник издания.
https://1prime.ru/20241006/pokushenie-852020951.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре
Экс-депутат Рады Царев: население западных стран готовят к миру с Россией
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, Киев ждет самый сложный период в истории страны, который усугубляется военными, экономическими и социальными проблемами. СМИ также отмечают, что намерения украинской стороны вернуться к границам 1991 года крайне маловероятно, а сами бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к переговорам с Москвой.
В Вашингтоне, который выступает одним из ключевых союзников киевского режима, также понимают несостоятельность своей стратегии по Украине и ищут все возможные способы перевести кризис в более "спокойное состояние".
"Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — рассказал в беседе с изданием экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять свою стратегию на фронте до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Тем не менее, после выборного процесса его все-таки "додавят", так как конфликт уже достиг стадии, когда очевидно, что Москву одолеть не удастся и конфликт придется завершить. Западные союзники уже во всю готовят своих граждан к тому, что кризис на Украине завершится в пользу российской стороны, заключил собеседник издания.
В США предупредили Зеленского о возможном покушении