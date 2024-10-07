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Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре - 07.10.2024, ПРАЙМ
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре
В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:20+0300
2024-10-07T09:20+0300
политика
украина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, Киев ждет самый сложный период в истории страны, который усугубляется военными, экономическими и социальными проблемами. СМИ также отмечают, что намерения украинской стороны вернуться к границам 1991 года крайне маловероятно, а сами бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к переговорам с Москвой.В Вашингтоне, который выступает одним из ключевых союзников киевского режима, также понимают несостоятельность своей стратегии по Украине и ищут все возможные способы перевести кризис в более "спокойное состояние"."Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — рассказал в беседе с изданием экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять свою стратегию на фронте до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Тем не менее, после выборного процесса его все-таки "додавят", так как конфликт уже достиг стадии, когда очевидно, что Москву одолеть не удастся и конфликт придется завершить. Западные союзники уже во всю готовят своих граждан к тому, что кризис на Украине завершится в пользу российской стороны, заключил собеседник издания.
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
09:20 07.10.2024
 
Запад готовится к радикальным решениям по Украине в ноябре

Экс-депутат Рады Царев: население западных стран готовят к миру с Россией

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В западных СМИ все чаще звучат неблагоприятные прогнозы для будущего киевского режима, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, Киев ждет самый сложный период в истории страны, который усугубляется военными, экономическими и социальными проблемами. СМИ также отмечают, что намерения украинской стороны вернуться к границам 1991 года крайне маловероятно, а сами бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к переговорам с Москвой.
В Вашингтоне, который выступает одним из ключевых союзников киевского режима, также понимают несостоятельность своей стратегии по Украине и ищут все возможные способы перевести кризис в более "спокойное состояние".
"Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — рассказал в беседе с изданием экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
По мнению парламентария, глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен менять свою стратегию на фронте до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Тем не менее, после выборного процесса его все-таки "додавят", так как конфликт уже достиг стадии, когда очевидно, что Москву одолеть не удастся и конфликт придется завершить. Западные союзники уже во всю готовят своих граждан к тому, что кризис на Украине завершится в пользу российской стороны, заключил собеседник издания.
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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