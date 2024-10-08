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СГК почти на треть нарастила выработку электроэнергии

СГК почти на треть нарастила выработку электроэнергии - 08.10.2024, ПРАЙМ

СГК почти на треть нарастила выработку электроэнергии

Электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в сентябре увеличили выработку электроэнергии на 31% в годовом выражении и поставили в энергосистему РФ... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:14+0300

2024-10-08T13:14+0300

2024-10-08T13:14+0300

энергетика

россия

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электроэнергия

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в сентябре увеличили выработку электроэнергии на 31% в годовом выражении и поставили в энергосистему РФ 5,925 миллиарда кВт.ч, сообщает пресс-служба компании. "Электростанции СГК в сентябре увеличили выработку электроэнергии на 31%... В сентябре 2024 года поставили в объединенную энергосистему страны 5925 миллиона кВт.ч", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что объем выработки по электростанциям СГК во второй ценовой зоне (Сибирь) вырос на 31%, а в целом по компании (с учетом Рефтинской и Приморской ГРЭС) - на 14%. Рост производства электроэнергии во многом связан со снижением выработки гидроэлектростанциями Сибири на 14%, при этом крупнейшая станция региона - Саяно-Шушенская ГЭС - на фоне низкого уровня осадков в летний период сократила выработку сразу на 39%, передает пресс-служба слова руководителя управления дирекции СГК по работе на энергорынках Александра Резюкова. "Вторая причина увеличения выработки тепловой генерации связана с продолжающимся ростом потребления электроэнергии в Сибири на фоне снижения температуры наружного воздуха относительно сентября прошлого года на 2,6℃. И, наконец, продолжающееся увеличение нагрузки Тайшетского алюминиевого завода по отношению к прошлому году и рост потребления майнинга также способствовали росту потребления электроэнергии во второй ценовой зоне", - сообщает пресс-служба СГК. Кроме того, Рефтинская ГРЭС в сентябре показала снижение выработки на 21%. Это связано с продолжающейся на станции модернизацией блоков №1 и №4, заключил Резюков.

https://1prime.ru/20241007/elektroenergiya-852039509.html

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россия, сгк, электроэнергия