https://1prime.ru/20241009/apple-852077140.html

Эксперт рекомендовал россиянам не покупать б/у модели iPhone 2014 года

Эксперт рекомендовал россиянам не покупать б/у модели iPhone 2014 года - 09.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рекомендовал россиянам не покупать б/у модели iPhone 2014 года

Apple внесла iPhone 6, iPhone 6s, а также модели iPhone 6 Plus в перечень вышедших из эксплуатации устройств, говорится на сайте американской компании. В свою... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:09+0300

2024-10-09T13:09+0300

2024-10-09T13:09+0300

россия

apple

iphone

https://cdnn.1prime.ru/img/83909/51/839095160_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_da7f5ee3760156a02321acee43e8b3ca.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Apple внесла iPhone 6, iPhone 6s, а также модели iPhone 6 Plus в перечень вышедших из эксплуатации устройств, говорится на сайте американской компании. В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил РИА Новости, что вместо б/у моделей iPhone, которые были представлены компанией в 2014 году, лучше купить новинку на Android за ту же стоимость. "Все модели iPhone 6 и 6s достаточно древние: покупать их можно, но пользователь не получит от них ни удовольствия, ни качества и прочее. При этом они достаточно дорого стоят. Имеет смысл покупать что-то современное на Android за эти деньги. Огромное количество предложений", - сообщил он. Apple относит устройства к вышедшим из эксплуатации, если компания прекратила распространять их для продажи более 7 лет назад. Компания прекращает обслуживание всего оборудования для таких продуктов, и сервисные центры не могут заказывать запасные части для них. Также у компании есть категория устаревших устройств - к ней относятся гаджеты, поставки которых прекратились более пяти, но менее семи лет назад. Официальные сервисы перестают их обслуживать, когда израсходуют все оставшиеся для них детали. Сейчас в перечень вышедших из эксплуатации iPhone занесены все модели, начиная с первой, представленной в 2007 году, и заканчивая iPhone 6s Plus на 32 гигабайта. Однако iPhone 4 на 8 гигабайтов, а также iPhone 5 и SE находятся в списке устаревших устройств. В него также вошли iPhone 8 и 8 Plus Red, iPhone X. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, пользоваться устройствами Apple можно даже после их внесения в перечень устаревших. Разница в том, что у пользователей останется меньше возможностей для того, чтобы скачать актуальную программу из магазина приложений, также не получится обновить смартфон. Так, нужно будет искать в магазине приложений программу, которая продолжает поддерживать старую версию операционной системы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, apple, iphone