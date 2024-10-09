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Российский рынок акций перешел к символическому повышению

Российский рынок акций перешел к символическому повышению - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к символическому повышению

Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к символическому повышению на 0,03%, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:16+0300

2024-10-09T10:16+0300

2024-10-09T10:16+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии перешел к символическому повышению на 0,03%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,03% - до 2789,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – тоже на 0,03%, до 942,04 пункта. В начале дня индекс Мосбиржи максимально снижался до 2783,39 пункта.

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россия, акции, рынок