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Эксперты выяснили, в какой день недели россияне открывают вклады чаще всего

Эксперты выяснили, в какой день недели россияне открывают вклады чаще всего - 09.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, в какой день недели россияне открывают вклады чаще всего

Россияне более активно открывают вклады в начале недели: на понедельник приходится почти 30% депозитов, открытых за 8 месяцев 2024 года через финансовый... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T05:38+0300

2024-10-09T05:38+0300

2024-10-09T05:38+0300

россия

банки.ру

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россияне более активно открывают вклады в начале недели: на понедельник приходится почти 30% депозитов, открытых за 8 месяцев 2024 года через финансовый маркетплейс "Банки.ру", говорится в его исследовании, которое есть у РИА Новости. "Согласно статистике вкладов, открытых через финансовую платформу Банки.ру за 8 месяцев 2024 года, наиболее активны вкладчики в начале недели. На понедельник приходится чуть менее 30% открытых вкладов", - сказано в материалах. На втором месте вторник. В этот день открыто 19% вкладов - чуть выше, чем со среды по пятницу. Несмотря на возможность открытия вклада через финансовую платформу и в выходной день, в субботу и воскресенье суммарно открывается менее 1% депозитов. Аналитики объясняют это тем, что россиянам непривычно оформлять финансовый продукт в выходной день. При этом в понедельник проявляется отложенный спрос – в выходные принимается решение об открытии вклада, которое реализуется в первый рабочий день недели. По данным аналитиков, наименьшую активность вкладчики проявляли в январе текущего года. Это может объясняться малым количеством рабочих дней, а также повышенными расходами на новогодних каникулах, что снизило возможности граждан по открытию вкладов. Также пониженная активность вкладчиков наблюдалась в июле. Это может быть связано с выжидательной позицией перед заседанием ЦБ в конце месяца, на котором ожидалось повышение ставки и, соответственно, дальнейшее улучшение условий по вкладам. Эксперты выяснили, что наиболее активны вкладчики были в феврале, марте, июне и августе. Активность в конце зимы-начале весны, по их мнению, может объясняться окончанием полугодовых вкладов, открытых в августе-сентябре 2023 года после существенного роста ключевой ставки, а также трехмесячных вкладов, которые открывались в ноябре-декабре после очередных улучшений условий по депозитам на фоне роста ключевой ставки. Активность в июне также может быть обусловлена окончанием шестимесячных вкладов, открытых в конце года, и трехмесячных вкладов, открытых в феврале и марте. "В августе проявился отложенный спрос июля. Его активизация могла быть обусловлена решением регулятора продолжить цикл ужесточения ДКП и подъемом ключевой ставки до 18%", - заключили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки.ру