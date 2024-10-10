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БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков - 10.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
БРИКС занимается созданием более справедливого и демократического мироустройства. Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:29+0300
2024-10-10T15:29+0300
2024-10-10T15:29+0300
политика
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. БРИКС занимается созданием более справедливого и демократического мироустройства. Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков. "То, чем занимается БРИКС — это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", — сказал он . Ушаков также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения. Он добавил, что количество желающих сотрудничать с объединением в той или иной форме постоянно растет. На этот счет было получено 34 обращения. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве, пояснил Ушаков. Помощник президента РФ добавил, что двери БРИКС для стран-единомышленников открыты Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, брикс
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
Ушаков: БРИКС занимается строительством более справедливого мироустройства
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. БРИКС занимается созданием более справедливого и демократического мироустройства. Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков.
"То, чем занимается БРИКС — это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", — сказал он . Ушаков также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения.
Он добавил, что количество желающих сотрудничать с объединением в той или иной форме постоянно растет. На этот счет было получено 34 обращения. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве, пояснил Ушаков.
Помощник президента РФ добавил, что двери БРИКС для стран-единомышленников открыты Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.