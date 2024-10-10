https://1prime.ru/20241010/briks-852106476.html

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков - 10.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков

БРИКС занимается созданием более справедливого и демократического мироустройства. Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:29+0300

2024-10-10T15:29+0300

2024-10-10T15:29+0300

политика

россия

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/72/841467230_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_8ed0b94e889cc4aee9ec69751215e293.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. БРИКС занимается созданием более справедливого и демократического мироустройства. Об этом заявил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков. "То, чем занимается БРИКС — это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", — сказал он . Ушаков также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения. Он добавил, что количество желающих сотрудничать с объединением в той или иной форме постоянно растет. На этот счет было получено 34 обращения. То есть, 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или те или иные государства заинтересованы в той или иной форме сотрудничества, не обязательно в полномасштабном членстве, пояснил Ушаков. Помощник президента РФ добавил, что двери БРИКС для стран-единомышленников открыты Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс