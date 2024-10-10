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"Фосагро" нарастила поставки российским потребителям на четыре процента

"Фосагро" нарастила поставки российским потребителям на четыре процента - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Фосагро" нарастила поставки российским потребителям на четыре процента

Компания "Фосагро" за девять месяцев текущего года нарастила поставки российским потребителям на 4%, до 2,8 миллиона тонн, сообщили в компании. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:33+0300

2024-10-10T17:33+0300

2024-10-10T17:33+0300

россия

фосагро

удобрения

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" за девять месяцев текущего года нарастила поставки российским потребителям на 4%, до 2,8 миллиона тонн, сообщили в компании. "За девять месяцев текущего года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (группа "Фосагро") увеличила поставки российским потребителям на 4% – до 2,8 миллиона тонн", - рассказали там. По словам гендиректора "Фосагро-Регион" Андрея Вовка, за этот период компания нарастила поставки практически всех видов удобрений из ассортимента. Наиболее высокие темпы роста – порядка 20% – у жидких минеральных удобрений (ЖМУ). Он добавил, что в этом году суммарная емкость мощностей компании для хранения и отгрузки ЖМУ, расположенных в 12 агропромышленных регионах страны, достигнет 100 тысяч тонн. Такая мощность позволит создавать резервы под весенние полевые работы и обеспечивать оперативные поставки жидких удобрений в поля. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, чья оценка приводится в сообщении, "Фосагро" остается лидером по совокупному объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям.

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россия, фосагро, удобрения