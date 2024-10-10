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Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни

Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни - 10.10.2024, ПРАЙМ

Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни

На фоне роста ключевой ставки Банка России и, как следствие, повышения ставок, сворачивания льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время активно... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:00+0300

2024-10-10T08:00+0300

2024-10-10T08:00+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России и, как следствие, повышения ставок, сворачивания льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время активно обсуждаются различные механизмы приобретения недвижимости. И одной из альтернатив ипотечным программам может стать лизинг жилья, который разрешен в России с 2011 года.Что подразумевает под собой лизинг жилья? Аренду объекта жилой недвижимости на долгосрочной основе с возможностью его дальнейшего выкупа. В лизинг могут передаваться апартаменты, квартиры, дачи, коттеджи, загородные дома, таунхаусы.При этом обязательно между собственником недвижимости - компанией, которая предоставляет объект в лизинг (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) обязательно заключается договор аренды, в котором прописывается возможность выкупа жилья и который регистрируется в Росреестре. В соответствии с договором арендатор вносит арендные платежи и выплачивает стоимость объекта частями. Минимальный размер первоначального взноса (аванса) варьирует в пределах от 10 до 40%. Иногда может заключаться сразу трехсторонний договор лизинга – между продавцом имущества, лизингодателем и лизингополучателем, который совмещает в себе два договора в одном: договор купли-продажи и договор лизинга.Важный момент: при покупке квартиры лизинговая компания сначала проводит оценку платежеспособности клиента и ликвидности выбранного им объекта жилой недвижимости. И только в случае соблюдения всех условиях выкупает объект недвижимости (после внесения клиентом первоначального взноса).Лизинговая компания является собственником недвижимости на весь срок действия договора лизинга. На протяжении всего срока аренды лизингополучатель может проживать в помещении, делать ремонт и т.д. Также он самостоятельно оплачивает коммунальные услуги. Через определенный срок (в зависимости от программы он может варьировать в пределах от нескольких месяцев до 10 лет) после того, как арендатор выплатит всю сумму за объект жилой недвижимости, заключается договор купли-продажи, в рамках которого он переходит в его собственность.У такого варианта покупки жилья есть свои преимущества. Во-первых, им могут воспользоваться лица, которые не имеют кредитной истории (или имеют, но не очень хорошую) и, как следствие, не могут рассчитывать на ипотечный кредит. Во-вторых, более быстро оформление по сравнению с ипотечным кредитом и минимальный комплект документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, справка о доходах либо любой другой документ, подтверждающий платежеспособность (в случае отсутствия будет увеличен первоначальный взнос). В-третьих, нет необходимости в залоге или поручительстве. В-четвертых, более гибкие условия погашения, индивидуальный подход – платежи можно вносить ежемесячно или ежеквартально. В-пятых, существует возможность дождаться более выгодных ставок по ипотечным кредитам и перейти на ипотеку, досрочно выкупив объект недвижимости. В-шестых, налог на имущество оплачивает лизингодатель.Что касается недостатков лизинга жилья. Во-первых, это процентные ставки. В данном случае они, чаще всего, более высокие, чем по ипотеке. Если банки привлекают источники финансирования с финансового рынка, от физических и юридических лиц, то лизинговые компании получают деньги от банков. Во-вторых, сроки. В случае договора лизинга они короче, чем по ипотечным кредитам – от нескольких месяцев до 10 лет, при этом большая часть программ ограничивается 5-7 годами. Поэтому с финансовой точки зрения, чем больше первоначальный взнос и меньше срок выкупа, тем меньше переплачивает лизингополучатель.В этой связи участвовать в лизинге жилья лучше людям с высокими стабильными доходами. В-третьих, договор лизинга, как правило, предполагает ежегодную индексацию цены сделки, поэтому необходимо обязательно в нем прописывать предельный коэффициент изменения стоимости квартиры или четко указывать ее фиксированную стоимость. В-четвертых, как отмечалось ранее, на период выплат объект недвижимости остается в собственности лизинговой компании. Поэтому в случае ее финансовой несостоятельности (банкротства) лизингополучатель может вовсе лишиться жилья.Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина

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Оксана Савчина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852028902_0:0:433:433_100x100_80_0_0_1dc227d72e45e68e19b0f9e5cc43b177.jpg

Оксана Савчина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852028902_0:0:433:433_100x100_80_0_0_1dc227d72e45e68e19b0f9e5cc43b177.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Оксана Савчина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852028902_0:0:433:433_100x100_80_0_0_1dc227d72e45e68e19b0f9e5cc43b177.jpg

мнения аналитиков, недвижимость, рынок недвижимости, лизинг, жилье, покупка жилья