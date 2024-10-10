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Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни
Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни - 10.10.2024, ПРАЙМ
Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни
На фоне роста ключевой ставки Банка России и, как следствие, повышения ставок, сворачивания льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время активно... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:00+0300
2024-10-10T08:00+0300
мнения аналитиков
недвижимость
рынок недвижимости
лизинг
жилье
покупка жилья
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852029053.jpg?1728536403
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России и, как следствие, повышения ставок, сворачивания льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время активно обсуждаются различные механизмы приобретения недвижимости. И одной из альтернатив ипотечным программам может стать лизинг жилья, который разрешен в России с 2011 года.Что подразумевает под собой лизинг жилья? Аренду объекта жилой недвижимости на долгосрочной основе с возможностью его дальнейшего выкупа. В лизинг могут передаваться апартаменты, квартиры, дачи, коттеджи, загородные дома, таунхаусы.При этом обязательно между собственником недвижимости - компанией, которая предоставляет объект в лизинг (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) обязательно заключается договор аренды, в котором прописывается возможность выкупа жилья и который регистрируется в Росреестре. В соответствии с договором арендатор вносит арендные платежи и выплачивает стоимость объекта частями. Минимальный размер первоначального взноса (аванса) варьирует в пределах от 10 до 40%. Иногда может заключаться сразу трехсторонний договор лизинга – между продавцом имущества, лизингодателем и лизингополучателем, который совмещает в себе два договора в одном: договор купли-продажи и договор лизинга.Важный момент: при покупке квартиры лизинговая компания сначала проводит оценку платежеспособности клиента и ликвидности выбранного им объекта жилой недвижимости. И только в случае соблюдения всех условиях выкупает объект недвижимости (после внесения клиентом первоначального взноса).Лизинговая компания является собственником недвижимости на весь срок действия договора лизинга. На протяжении всего срока аренды лизингополучатель может проживать в помещении, делать ремонт и т.д. Также он самостоятельно оплачивает коммунальные услуги. Через определенный срок (в зависимости от программы он может варьировать в пределах от нескольких месяцев до 10 лет) после того, как арендатор выплатит всю сумму за объект жилой недвижимости, заключается договор купли-продажи, в рамках которого он переходит в его собственность.У такого варианта покупки жилья есть свои преимущества. Во-первых, им могут воспользоваться лица, которые не имеют кредитной истории (или имеют, но не очень хорошую) и, как следствие, не могут рассчитывать на ипотечный кредит. Во-вторых, более быстро оформление по сравнению с ипотечным кредитом и минимальный комплект документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, справка о доходах либо любой другой документ, подтверждающий платежеспособность (в случае отсутствия будет увеличен первоначальный взнос). В-третьих, нет необходимости в залоге или поручительстве. В-четвертых, более гибкие условия погашения, индивидуальный подход – платежи можно вносить ежемесячно или ежеквартально. В-пятых, существует возможность дождаться более выгодных ставок по ипотечным кредитам и перейти на ипотеку, досрочно выкупив объект недвижимости. В-шестых, налог на имущество оплачивает лизингодатель.Что касается недостатков лизинга жилья. Во-первых, это процентные ставки. В данном случае они, чаще всего, более высокие, чем по ипотеке. Если банки привлекают источники финансирования с финансового рынка, от физических и юридических лиц, то лизинговые компании получают деньги от банков. Во-вторых, сроки. В случае договора лизинга они короче, чем по ипотечным кредитам – от нескольких месяцев до 10 лет, при этом большая часть программ ограничивается 5-7 годами. Поэтому с финансовой точки зрения, чем больше первоначальный взнос и меньше срок выкупа, тем меньше переплачивает лизингополучатель.В этой связи участвовать в лизинге жилья лучше людям с высокими стабильными доходами. В-третьих, договор лизинга, как правило, предполагает ежегодную индексацию цены сделки, поэтому необходимо обязательно в нем прописывать предельный коэффициент изменения стоимости квартиры или четко указывать ее фиксированную стоимость. В-четвертых, как отмечалось ранее, на период выплат объект недвижимости остается в собственности лизинговой компании. Поэтому в случае ее финансовой несостоятельности (банкротства) лизингополучатель может вовсе лишиться жилья.Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина
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Оксана Савчина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, недвижимость, рынок недвижимости, лизинг, жилье, покупка жилья
Мнения аналитиков, Недвижимость, рынок недвижимости, лизинг, жилье, покупка жилья
08:00 10.10.2024
 
Еще один вариант купить жилье без ипотеки и его подводные камни

Экономист Савчина: покупка жилья в лизинг выгодна, но есть и подводные камни

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Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина
Оксана Савчина
Доцент экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России и, как следствие, повышения ставок, сворачивания льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время активно обсуждаются различные механизмы приобретения недвижимости. И одной из альтернатив ипотечным программам может стать лизинг жилья, который разрешен в России с 2011 года.
Что подразумевает под собой лизинг жилья? Аренду объекта жилой недвижимости на долгосрочной основе с возможностью его дальнейшего выкупа. В лизинг могут передаваться апартаменты, квартиры, дачи, коттеджи, загородные дома, таунхаусы.
При этом обязательно между собственником недвижимости - компанией, которая предоставляет объект в лизинг (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) обязательно заключается договор аренды, в котором прописывается возможность выкупа жилья и который регистрируется в Росреестре. В соответствии с договором арендатор вносит арендные платежи и выплачивает стоимость объекта частями. Минимальный размер первоначального взноса (аванса) варьирует в пределах от 10 до 40%. Иногда может заключаться сразу трехсторонний договор лизинга – между продавцом имущества, лизингодателем и лизингополучателем, который совмещает в себе два договора в одном: договор купли-продажи и договор лизинга.
Важный момент: при покупке квартиры лизинговая компания сначала проводит оценку платежеспособности клиента и ликвидности выбранного им объекта жилой недвижимости. И только в случае соблюдения всех условиях выкупает объект недвижимости (после внесения клиентом первоначального взноса).
Лизинговая компания является собственником недвижимости на весь срок действия договора лизинга. На протяжении всего срока аренды лизингополучатель может проживать в помещении, делать ремонт и т.д. Также он самостоятельно оплачивает коммунальные услуги. Через определенный срок (в зависимости от программы он может варьировать в пределах от нескольких месяцев до 10 лет) после того, как арендатор выплатит всю сумму за объект жилой недвижимости, заключается договор купли-продажи, в рамках которого он переходит в его собственность.
У такого варианта покупки жилья есть свои преимущества. Во-первых, им могут воспользоваться лица, которые не имеют кредитной истории (или имеют, но не очень хорошую) и, как следствие, не могут рассчитывать на ипотечный кредит. Во-вторых, более быстро оформление по сравнению с ипотечным кредитом и минимальный комплект документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, справка о доходах либо любой другой документ, подтверждающий платежеспособность (в случае отсутствия будет увеличен первоначальный взнос). В-третьих, нет необходимости в залоге или поручительстве. В-четвертых, более гибкие условия погашения, индивидуальный подход – платежи можно вносить ежемесячно или ежеквартально. В-пятых, существует возможность дождаться более выгодных ставок по ипотечным кредитам и перейти на ипотеку, досрочно выкупив объект недвижимости. В-шестых, налог на имущество оплачивает лизингодатель.
Что касается недостатков лизинга жилья. Во-первых, это процентные ставки. В данном случае они, чаще всего, более высокие, чем по ипотеке. Если банки привлекают источники финансирования с финансового рынка, от физических и юридических лиц, то лизинговые компании получают деньги от банков. Во-вторых, сроки. В случае договора лизинга они короче, чем по ипотечным кредитам – от нескольких месяцев до 10 лет, при этом большая часть программ ограничивается 5-7 годами. Поэтому с финансовой точки зрения, чем больше первоначальный взнос и меньше срок выкупа, тем меньше переплачивает лизингополучатель.
В этой связи участвовать в лизинге жилья лучше людям с высокими стабильными доходами. В-третьих, договор лизинга, как правило, предполагает ежегодную индексацию цены сделки, поэтому необходимо обязательно в нем прописывать предельный коэффициент изменения стоимости квартиры или четко указывать ее фиксированную стоимость. В-четвертых, как отмечалось ранее, на период выплат объект недвижимости остается в собственности лизинговой компании. Поэтому в случае ее финансовой несостоятельности (банкротства) лизингополучатель может вовсе лишиться жилья.
Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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