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Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто - 10.10.2024, ПРАЙМ
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто
В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:26+0300
2024-10-10T13:26+0300
энергетика
венгрия
газпром
петер сийярто
мировые цены на газ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Дипломат также доложил, что таким образом будет гарантирована конкурентоспособность цен на энергоносители. Сийярто уточнил, что государство уже подписывало ранее подобный контракт с компанией и намерено продолжить сотрудничество в этом направлении. "Он (контракт - прим.ред.) будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - резюмировал политик.
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венгрия, газпром, петер сийярто, мировые цены на газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газпром, Петер Сийярто, мировые цены на газ
13:26 10.10.2024
 
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге.
Дипломат также доложил, что таким образом будет гарантирована конкурентоспособность цен на энергоносители. Сийярто уточнил, что государство уже подписывало ранее подобный контракт с компанией и намерено продолжить сотрудничество в этом направлении. "Он (контракт - прим.ред.) будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - резюмировал политик.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
13:11
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГазпромПетер Сийяртомировые цены на газ
 
 
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