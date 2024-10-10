https://1prime.ru/20241010/soglashenie-852104353.html
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто - 10.10.2024, ПРАЙМ
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто
В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:26+0300
2024-10-10T13:26+0300
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энергетика
венгрия
газпром
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Дипломат также доложил, что таким образом будет гарантирована конкурентоспособность цен на энергоносители. Сийярто уточнил, что государство уже подписывало ранее подобный контракт с компанией и намерено продолжить сотрудничество в этом направлении. "Он (контракт - прим.ред.) будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - резюмировал политик.
https://1prime.ru/20241010/davlenie-852103549.html
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венгрия, газпром, петер сийярто, мировые цены на газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газпром, Петер Сийярто, мировые цены на газ
Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге.
Дипломат также доложил, что таким образом будет гарантирована конкурентоспособность цен на энергоносители. Сийярто уточнил, что государство уже подписывало ранее подобный контракт с компанией и намерено продолжить сотрудничество в этом направлении. "Он (контракт - прим.ред.) будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - резюмировал политик.
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией