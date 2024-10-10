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Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто

Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто - 10.10.2024, ПРАЙМ

Венгрия и "Газпром" подписали новое соглашение, заявил Сийярто

В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:26+0300

2024-10-10T13:26+0300

2024-10-10T13:26+0300

энергетика

венгрия

газпром

петер сийярто

мировые цены на газ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, Венгрия и "Газпром" подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Дипломат также доложил, что таким образом будет гарантирована конкурентоспособность цен на энергоносители. Сийярто уточнил, что государство уже подписывало ранее подобный контракт с компанией и намерено продолжить сотрудничество в этом направлении. "Он (контракт - прим.ред.) будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - резюмировал политик.

https://1prime.ru/20241010/davlenie-852103549.html

венгрия

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венгрия, газпром, петер сийярто, мировые цены на газ